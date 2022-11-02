İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ikamete yönelik düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'daki bir ikamette uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti. Ekipler, zehir evine vakit kaybetmeden baskın yaptı. Operasyon neticesinde; 10 bin 90 adet extacy hap, 768 gram kokain, 650 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 4 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, baskında ekipler tarafından gözaltına alınan U.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.