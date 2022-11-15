İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Aliağa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 kilo metamfetamin maddesi ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan operasyonda 728 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonla ilgili gözaltına alınan E.E., S.D. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zehir taciri de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.