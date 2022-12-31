İzmir'deki vinç faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden 6 işçinin de kimlikleri belirlendi. Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazelerden 2'si yakınları tarafından teslim alındı. Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firması sahibinin yurt dışına çıkmak üzereyken havaalanında yakalandığı öğrenildi.

Dün akşam saat 17.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana gelen kazada, vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybetti; 2 işçi ise yaralandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Fesih Çiftçi, Yıldırım Sarı (38), Baykal Gündüz, Aslan Akkaya (38), Ümit Kara (39) ve Ali Şükrü Duru (41) olduğu öğrenildi.

2 işçinin cenazesi teslim edildi

İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından 2 işçinin cenazesi yakınları tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Baykal Gündüz'ün cenazesinin Ankara'da, Aslan Akkaya'nın cenazesinin ise İstanbul'da defnedileceği öğrenildi. Otopsi işlemleri süren diğer işçiler Fesih Çiftçi'nin Ağrı'da, Yıldırım Sarı'nın Bitlis'te, Ali Şükrü Duru'nun İstanbul'da ve Ümit Kara'nın ise Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Havaalanından kaçarken yakalandı

Öte yandan, olayla ilgili haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi E.Y., şantiye şefi Mimar M.Y. ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı K.A. gözaltına alındı. İnşaat firması sahibi E.Y.'nin yurt dışına çıkmak isterken havaalanından polis ekiplerince yakalandığı öğrenilirken, şehir dışında bulunduğu bildirilen vinç şirketi sahibi İ.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

2 yaralının tedavisi sürüyor

Meydana gelen olayda yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen işçilerden Mücahit Çiftçi (27) ve Hacı Kent'in (49) tedavilerinin sürdüğü bildirildi.