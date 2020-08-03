İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'deki yangın büyüyor: Siteler boşaltıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangının sıçrama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.



2 site boşaltıldı


Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor.



Yangın yola sıçradı


Öğle saatlerinde başlayan yangın Özdere - İzmir Caddesi'ne de sıçradı. Ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın Özdere sahiline doğru ilerlemeye devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede evi bulunan vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarıda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.