İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale

İzmir’in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. Ekipler, 6 dakika içerisinde yangına müdahale etti.


Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı.


Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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