İzmir'deki yangına 6 dakikada müdahale

İzmir'in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı. Ekipler, 6 dakika içerisinde yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.