İhlas Haber Ajansı

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İzmir'deki yangında 1 kişi hayatın kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangında, 70 yaşındaki bir adam alevlerin arasında kalarak can verdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde çıkan yangında, 70 yaşındaki bir adam alevlerin arasında kalarak can verdi.


Edinilen bilgiye göre yangın, Ödemiş ilçesine bağlı Kurucova Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, hemen yangına müdahale etti. Yangın söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, Hüseyin Temel'in (70) yaşamını yitirdiği belirlendi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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