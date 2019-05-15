İzmir'den ekolojik adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in organik sektöründe pek çok ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Doğa ile uyumlu yaşam, İzmir'in önündeki stratejik hedeflerden birisi ve bu kapsamda kentsel planlamadan kırsal kalkınmaya, kültüre ve ekonomiye uzanan tüm alanlarda birçok adım atacağız" dedi.

İZFAŞ tarafından düzenlenen Türkiye'nin organik buluşması niteliğindeki Ekoloji İzmir Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 10. kez açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in de yer aldığı açılışa çok sayıda kişi katıldı.

Organik giyimden gıda, kozmetik ve temizlik ürünlerine kadar yenilikçi geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiği, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının katıldığı, çeşitli etkinliklerin yer aldığı 10. Ekoloji İzmir Fuarı, dört gün boyunca hem sektör profesyonellerini hem de son tüketiciyi ağırlayacak. Fuar kapsamında uluslararası buluşmalar, sektörel paylaşımlar, Ekoloji Ormanı'na fidan dikilmesi, Türkiye'nin organik sektöründeki yeriyle ilgili toplantılar yapılacak. Girişler, hem sektör profesyonelleri hem de son tüketici için ücretsiz olacak. Ziyaret saatleri ise 10:00 ile 19:00 arası olarak belirlendi. Türkiye'den; Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak; yurt dışından ise İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 97 katılımcı Ekoloji İzmir Fuarı'nda yer alıyor. Fuara organik tarım-gıda ürünlerinin yanı sıra; organik kozmetik, tekstil, gübre, tohum, makine,

danışmanlık ve kontrol sertifikasyon kuruluşları, laboratuvarlar ve sivil toplum kuruluşları da katılıyor.

Ekoloji İzmir Fuarı'nın açılışını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyada yaşanan ekonomik krizlerin arkasında ısrarla görmezden gelinen "küresel ekolojik" kriz olduğunu belirterek, "Bu gerçeği görmek ve başka bir gelişme anlayışı benimsemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyacımız yok. Derhal, bugün gezegenimiz ve geleceğimiz için harekete geçmek zorundayız" diye konuştu.

Ekolojik kriz sebebiyle harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Soyer, "Dünyada yaşanan ekonomik krizlerin arkasında hemen hemen tüm sektörlerin görmezden geldiği küresel ekolojik kriz olduğunu hepimiz çok iyi öğrendik. Ekoloji ve ekonomi arasındaki reel ilişki, isim benzerliğinin çok ötesinde. Doğa ile uyumlu kültüre yaslanmayan bir kalkınma vizyonunun önce bizim dışımızdaki diğer canlılar ile ekosisteme, sonra ekonomik açıdan dezavantajlı topluluklara ve nihayetinde bizzat o vizyonu uygulayanlara bile tamiri imkansız zararlar verdiğini ve vereceğini artık kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçeği görmek ve başka bir gelişme anlayışı benimsemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyacımız yok. Derhal, bugün gezegenimiz ve geleceğimiz için harekete geçmek zorundayız. Bilimin rehberliğinde hareket etmesi gereken yöneticilerin, özel sektörün, sivil toplumun doğayı korumak konusunda iyi niyet göstermekten çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Artık elimizi taşın altına koyarak doğanın sağlığının insanla birlikte korunması için somut projeler üretmeliyiz. Doğanın sağlığının bozulduğu bir gezegende insan sağlığını da korumak mümkün değil. Hepimiz aynı ekosistemin bir parçasıyız” dedi.

Programa ayrıca; CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile Tacettin Bayır, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Zeynep Sibel Algan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda, dernek ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.