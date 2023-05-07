İzmir'den Fransa'ya müzik heyecanı

İzmirli genç müzisyenler Rüya Aydın, Özüm Bağtaş ve Ozan Çimen, Fransa'da düzenlenecek 36. Uluslararası Üniversite Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden kurulu Trio Musius Oda Müziği Grubu, 25-28 Mayıs tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilecek 36. Uluslararası Üniversite Müzik Festivali'nde sahne alacak. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Trio Musius Oda Müziği Grubu, 36. Uluslararası Üniversitesi Müzik Festivali'ne (International University Music Festival-FIMU) davet edildi. Fransa'nın Belfort kentinde düzenlenecek ve 30 ülkeden 101 grup ile bin 200 müzisyenin katılacağı prestijli festivalde, toplam 212 konser verilecek. Festivale, Türkiye'den sadece Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri Rüya Aydın, Özüm Bağtaş ve Ozan Çimen'den oluşan Trio Musius isimli oda müziği grubu davet aldı. Genç müzisyenler, Ludwig Van Beethoven'ın Piano Trio Op. 1 No. 3 ve Dmitri Shostakovich'in Piano Trio No. 1 isimli eserlerinin yanı sıra Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Kompozisyon öğrencisi 4. sınıf öğrencisi Toykan Efe Kahraman'ın kendileri için bestelediği eseri de çalacak.

"Çok çalışmanın eseri"

Oda müziği grubunu çalıştıran Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Pınar Dinçer, “Rüya, Özüm ve Ozan ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. Uzun yılların verdiği bir uyum içerisinde sahnede performans sergiliyorlar. FIMU, müzik alanında en saygın festivallerden biri. Öğrencilerimiz burada çalmayı sonuna kadar hak etti. Böylesine önemli festivallere davet almak kolay değil. Festivalin seçici kurulu, gönderilen kayıtları dinledikten sonra çalacak gruplara karar veriyor. Trio Musius da bu şekilde davet edildi. Umuyorum ki öğrencilerimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi. Festivalde yarışacak öğrenciler Özüm Bağtaş, Ozan Çimen ve Rüya Aydın, “Böyle özel ve önemli bir festivale davet almak bizleri çok onurlandırdı. Müzik bizim için büyük bir tutku. Fransa'da sahneye çıkacak olmamız bizleri çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.