İzmir'den Galatasaray'a destek

şampiyonluk yolunda el ele yürüdüklerini ve İzmir'den tam destek olduğunun altını çizdi.

İzmir'de bir kafe marketler zincirinin sahibi iş adamı Halil Eryavuz, geçtiğimiz günlerde Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Galatasaray Spor Klubü'nün yıllık olağan genel kurul toplantısına katıldı. Mustafa Cengiz'in başkanlığı ve yönetiminin İzmirliler olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Eryavuz, "10 milyon Euro'ya 4 oyuncuyu 4 güne sığdıran, UEFA'dan ceza alma riski yüksek olan bir kulübü öyle yada böyle çabalar sonrasında cezadan kurtarıp, 13 yıldır çözülemeyen Galatasaray adası problemini Mustafa Cengiz ve yönetimi kararlılıkla gayret gösteriyorlar. Boğazlar ve anıtlar kurulundan olur aldılar. Yönetim sayamadığım kulüp içerisindeki güzellikleri Mustafa Cengiz ve yönetimi başarılı bir tabloda idare ettiler. Galatasaray'a gönül vermiş biri olarak başkanıma, yönetime, teknik direktör ve kadrosunu seviyor, destekliyor, 22. şampiyonluk yolunda hep birlikte el ele veriyoruz" dedi.