İzmir'den İngiltere'ye burs başarısı

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Mustafa Gülderen, Avrupa Birliği (AB)'nin en prestijli bursları arasında gösterilen Jean Monnet bursu kapsamında İngiltere'nin Queen Mary Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi alma hakkı kazandı.

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan Fransa'da dil eğitimi alıp Türkiye'ye dönen Mustafa Gülderen, eğitim hayatındaki başarısını, Avrupa Birliği (AB)nin en önemli bursları arasında gösterilen Jean Monnet bursunu kazanarak sürdürdü. Gülderen, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlayan burs kapsamında; İngiltere'nin 234 yıllık tarihiyle ve 150'yi aşkın ülkeden gelen öğrenci çeşitliliğiyle dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Queen Mary Üniversitesi'nin Fransa'daki kampüsünde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapacak. Gülderen, burs çerçevesinde, “Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine etkisi” üzerine tez çalışmasını yürütecek.

Program kapsamında 2019-2020 akademik yılında 180 kişinin desteklendiğini ifade eden Mustafa Gülderen, bu bursu kazanan az sayıdaki kişinin arasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gülderen, “Her zaman uluslararası ilişkiler ve diplomasi ile alakam vardı; tarihe de meraklıydım hep diplomat olmak istedim. Bu nedenle Yaşar Üniversitesi Uuluslararası İlişkiler Bölümünü tercih ettim, akademik başarımla birlikte burs da kazandım. Hayatımın en doğru kararını verdiğimi düşünüyorum. Hocalarımızın deneyimleri, ilgileri çok iyiydi ve bana çok yardımcı oldular. Lisansta seçmeli ders olarak Fransızca öğrendim, yurt dışında kendimi dil anlamında geliştirdim, yaz kurslarına gittim, mezun olunca dilimi geliştirmek için Fransa'ya gittim. Bu bursa, sadece üniversitenin son sınıfında ya da yüksek lisans veya doktora yapanlar başvurabiliyor, birçok kriteri var. Jean Monnet Bursu için beni Yaşar Üniversitesi'ndeki akademisyenlerimiz yönlendirdi" diyerek burs sürecini anlattı.

Hedefinin diplomat olmak olduğunu ifade eden Mustafa Gülderen, AB ve Türkiye Cumhuriyeti AB Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen Jean Monnet burs programı çerçevesinde tüm okul ücretinin ve yaşam masraflarının karşılanacağını da belirtti.

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'deki en köklü ve prestijli burs programları arasında yer alıyor. Program, AB alanında uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Uygulamaya konulduğu 1990'dan bu yana AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülerek Türkiye ve AB arasında diyalog köprüleri kurulmasına yardımcı olmayı hedefliyor.