İzmir'den İsveç'e uzanan başarı yolculuğu

Dr. Aysu Göçer, uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla fark oluşturarak İsveç'teki dünyaca ünlü Chalmers Teknoloji Üniversitesine ‘konuk araştırmacı' olarak seçildi.

İEÜ İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysu Göçer, uluslararası alanda birçok proje ve araştırma gerçekleştirdi, saygın dergilerde yayınlanan pek çok makaleye imza attı. Pazarlama, risk yönetimi, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Göçer, ilk olarak 4 yıl önce İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesinde giderek seminer verdi, gençlerle olan iletişimi ve bilgi birikimiyle farkını ortaya koydu. Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile olan iletişimini artırarak devam ettiren Doç. Dr. Göçer, ‘konuk araştırmacı' olarak üniversiteye seçildi. İsveç'te eğitimini sürdüren yabancı öğrencilere ders veren, bunun yanı sıra seminerler ve araştırma projeleri gerçekleştiren Doç. Dr. Göçer, ülkemizi de başarıyla temsil ediyor. Chalmers Teknoloji Üniversitesi ile resmi sözleşmesi bu yılın sonuna kadar devam edecek olan Doç. Dr. Göçer, önümüzdeki dönemde de İsveç'teki çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor. Doç. Dr. Göçer, “İzmir'i ve buradaki öğrencilerimi çok seviyorum. İsveç'teki gençlerle de artık farklı bir gönül bağım oluştu. Gençlerin hayatına dokunmak, bana motivasyon ve mutluluk veriyor” dedi.

"Mutlu ve şanslı hissediyorum"

İsveç macerasının çok güzel hatıraların biriktiği unutulmaz bir deneyim olduğunu söyleyen Doç. Dr. Göçer, “Chalmers Teknoloji Üniversitesi, dünyaca tanınan ve farklı ülkelerden çok sayıda öğrencinin olduğu bir üniversite. Elbette böylesine değerli bir üniversiteye seçilerek gelmek gurur verici. Dönem sonuna kadar belirli aralıklarla İsveç'e gitmeyi sürdüreceğim. Hem İzmir Ekonomi Üniversitesinde hem de Chalmers Teknoloji Üniversitesinde öğrencilerim var. Bir akademisyen için gerçekten büyük bir gurur ve mutluluk. Ben, öğrencilerle iletişim halinde olmayı çok seven ve onların içindeki enerjiden beslenen biriyim. Bu noktada İsveç'te de gençlerle bir arada olduğum için kendimi şanslı görüyorum” diye konuştu.

"Ülkemize ilgi duyuyorlar"

Doç. Dr. Aysu Göçer, sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik, risk yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri ve lojistik hizmetler, benim çalışma yaptığım alanlar. Bu konulardaki tecrübelerimi gençlerle paylaşıyorum. Ders dışındaki zamanlarda, ben onlardan İsveç'i dinliyorum, onlara ise ülkemizi ve İzmir'i anlatıyorum. Türkiye'deki yaşantının nasıl olduğunu, ülkemizin tarihini, gezilecek ya da tatil yapılacak yerleri de soruyorlar. Türkiye'nin ayrıcalıklarını, avantajlarını da gençlere anlatma fırsatı buluyorum.”