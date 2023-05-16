İzmir'den Tel Aviv'e ticaret köprüsü

Tel Aviv'e giden 34 kişilik heyet, İsrail'deki önemli kurumlara ziyaret gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülen UR-GE Gelinlik, Damatlık ve Abiye Projesi çerçevesinde İsrail İkili İş Görüşmeleri ve Yurtdışı Pazarlama Organizasyonu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım'ın katılımıyla Tel Aviv'de gerçekleştirildi. 62 İsrailli firmanın katıldığı ikili görüşme etkinliğinde, İzmir Ticaret Odası üyesi 21 firmadan 34 yetkili toplam 218 iş görüşmesi yaptı. İzmirli firmalar görüşmelerde yoğun siparişler aldı.

İzmirli firmalar organizasyon çerçevesinde Türkiye Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Ticaret Müşaviri Erkan Salur, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu İş Geliştirme Müdürü Sharon Mermelstein, İsrail Tekstil ve Moda Sanayicileri Birliği Direktörü Maya Herscovitz ve İsrail Türkiye İş Konseyi Onursal Başkanı Moris Reyna'yı ziyaret etti. Görüşmelerde İsrail'de alım gücünün artması ile birlikte düğün sektörünün önem kazanmış olması ile İsrail halkında yaygın olumlu Türkiye imajının firmalarımıza iş yapma avantajı sağlayabileceği üzerinde duruldu.

Toplantıya katılan Kornit, Twine ve Solutum adlı İsrailli startupların tekstil sektöründe dijital baskı, susuz iplik boyama ve suda eriyen plastik konularında üretmiş oldukları yazılım, aplikasyon ve teknolojilerle ilgili yaptıkları sunumlar üyeler tarafından ilgiyle izlendi.

“Yeni pazarlara açılmamız önemli”

İzmir'in tekstildeki gücünün altını çizerek yeni pazarlara açılmanın önemini vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yılda 1.5 milyar doları aşan tekstil ihracatımız, tek başına toplam ihracatımızın yüzde 15'ini oluşturuyor. Başka bir ifadeyle, gümrükten çıkan her 6 üründen 1 tanesi tekstil. Tekstil ürünleri içerisinde katma değeri yüksek yapısı ile en ayrıcalıklı konumda olan ürünümüz ise gelinlik. İzmir olarak tek başına Türkiye'deki gelinlik üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor ve 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörümüzün ihracat ağını geliştirebilmemiz daha önce açılmadığımız hedef pazarlarla temas etmemiz önemli. UR-GE projeleri ve alım heyeti programlarımızla sektörü dünya sıralamasında önemli bir yere taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.