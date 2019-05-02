İzmir'den Van'a iyilik kolileri yola çıktı

“İyilik Bulaşıcıdır” sloganıyla minik yürekler, Van'daki kardeş okullarına iyilik kolileri gönderdi. Van'daki muhtaç çocuklar için kendi elleriyle yardım kolisi hazırlayan çocuklar Van'daki kardeşlerine oyuncak, kitap, kırtasiye malzemeleri, giysi ve ayakkabı gönderdi.

Lugo Kids Eğitim Kurumları çatısı altında Van'daki ihtiyaç sahibi öğrenciler için aylardır “İyilik Bulaşıcıdır” sloganıyla yardım toplayan İzmirli miniklerin ilk yardım paketleri yola çıktı. Van Sevim Örnek İlköğretim Okulu'ndaki çocuklar için kendi elleriyle yardım kolisi hazırlayan minikler, Van'daki kardeşlerine oyuncak, kitap, kırtasiye malzemeleri, giysi ve ayakkabı gönderdi.

Lugo Kids Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Canan Tiryakigil, toplumda yardımlaşmanın öneminin küçük yaşlarda bireylere öğretilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyerek, “Amacımız iyilik dolu yüreklerin toplumda artması. Bu etkinliğe destek veren çocuklarımız ve aileleri bunun en güzel örneği” dedi.

Her çocuğun ne yazık ki eşit şartlarda eğitim göremediğine de dikkat çeken Canan Tiryakigil, Van'da kardeş okulların ihtiyaçlarını belirlediklerini ve kısa sürede yardımseverlerin desteği ile iyilik kolileri hazırladıklarını belirtti. İnsani yardım projelerinin devam edeceğinin müjdesini de veren Tiryakigil'i bu anlamlı günde minik öğrencileri de yalnız bırakmadı. Kendileri küçük, kalpleri büyük minikler Van'daki öğrencilere oyuncak, kitap ve kıyafet gönderirken mutlulukları yüzlerinden okundu.