İzmir'e 2.2 milyon liralık yeni yatırım

Sektörde 30'uncu yaşını kutlayan Yalı Spor, İzmir Hilltown AVM'de açtığı iki yeni konsept mağazası ile sporseverlerle buluştu. Mağazalar için toplamda 2.2 milyon TL'lik bir yatırım yapıldı.

Yalı Spor Genel Müdürü Hakan Gülümser, Türkiye genelinde Tekirdağ'dan Nevşehir'e, İstanbul'dan Ankara'ya 15 şehre yayılan Yalı Spor'un 2019 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 700 bin sporsevere mağazalarında hizmet verdiğini söyledi. Hakan Gülümser, tüm dünyada kabul gören spor markalarının yanı sıra, 30 yıllık tecrübeyle tüm sporseverlere mükemmel müşteri deneyimi sunacakları yeni bir yatırıma imza atmaktan ötürü mutlu olduklarını da dile getirdi. Gülümser, “Yalı Spor ailesi olarak hatırı sayılır bir yatırımla açtığımız bu iki mağazanın yanı sıra önümüzdeki 3 yıllık stratejik plan çerçevesinde yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Mevcut mağazalarımızı da herkes için spor vizyonumuz ve yeni nesil perakendecilik anlayışımızla yeni konseptimizle farklılaştıracağız” diye konuştu.

Online alışveriş imkanı

İzmir Hilltown alışveriş merkezinde açtıkları yeni mağazayı teknoloji ile de buluşturdukları bilgisini veren Hakan Gülümser, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve mağaza içi müşteri memnuniyetini artırmak için dijital yatırıma da önem verdiklerini ifade etti. Müşterilerin Yalı Spor online mağazasından da alışverişlerini yapabileceklerini ve beğendikleri ürünleri istedikleri adresten teslim alabileceklerini kaydeden Gülümser şunları söyledi:

"Bu mağazamızdaki dijital deneyimlerimiz arttıkça, eksiklerimizi ve gelişmemiz gereken alanları gördükçe daha iyi bir müşteri deneyimi sağlamak için dijitalleşme konusundaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önemli iş ortaklarımızdan Adidas ile stratejik işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor. Markanın en yeni ve popüler ürünlerini Hilltown alışveriş merkezindeki yeni global konsept mağazamızda müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Sadece Adidas ürünlerini içeren Hilltown mağazamız sportif şehirli tüketicilerine yönelik tüm ürün çeşitliliğini yansıtıyor. Trendleri belirleyenlerin tercihi olan günlük yaşam markası Adidas Originals ürünleri çok geniş bir yelpazede sunuluyor. Yeni konseptli Yalı Spor ve Adidas mağazaları için toplamda 2.2 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Mağazalarımızda toplamda 603 metrekare alanda 22 deneyimli ekip arkadaşımızla birlikte değerli müşterilerimize hizmet vermeye başladık.”