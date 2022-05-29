İzmir'e 4 mavi bayrak daha

İzmir 4 halk plajı ile daha mavi bayrak kazandı; mavi bayraklı plaj sayısı özel tesisler de dahil olmak üzere 66'ya çıktı. Başkan Soyer, “Mavi bayrakları birer birer göndere çekmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güvenli ve temiz plajlarımızla dünyanın her yerinden gelecek turistler için hazırız” dedi.

Türkiye'nin ilk Mavi Bayrak Koordinasyon Birimini kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kasım 2019'dan bu yana yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde kente yeni mavi bayraklı halk plajları kazandırdı. İzmir'de bu yıl 4 halk plajı daha mavi bayrak kazandı. 2019'da 19 olan mavi bayraklı halk plajı sayısı böylelikle 36'ya çıktı. Özel tesisler de dahil olmak üzere kentteki mavi bayraklı plaj sayısı ise 66 oldu. Bu yıl Karaburun Mordoğan Mahallesi Ardıç Plajı, Dikili Plaj Sporları ile Aliağa Polis Plajı ilk kez mavi bayrak alan halk plajları arasında yer aldı. 2018 yılında mavi bayrak ödülünü kaybeden Seferihisar'daki Akarca Plajı, mavi bayrak ödülünü tekrar almaya hak kazandı. Plajın su kalitesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birimi tarafından düzenli olarak takip edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik olarak alınan tüm su numunelerinin uygun çıkması üzerine plaja Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından mavi bayrak ödülü verildi.

Arıtma yatırımı mavi bayrak getirdi

TÜRÇEV tarafından yapılan değerlendirmede Karaburun Ardıç Plajı'na mavi bayrak verilmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin arıtma yatırımı öne çıktı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin kurulması ve plajdaki su kalitesi Ardıç Plajı'na mavi bayrak ödülü getirdi.

İzmir Marina ödülünü korudu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında yenilenerek halkın kullanımına sunulan İzmir Körfezi'ndeki tek marina olma özelliğini taşıyan İzmir Marina, geçtiğimiz yıl aldığı mavi bayrak ödülünü bu yıl da korudu. İzmir Körfezi'ne en yakın nokta olan Güzelbahçe Belediyesi 2. Liman Halk Plajı'nda bu yıl da mavi bayrak dalgalanmaya devam edecek.

Başkan Soyer: "Şimdi İzmir zamanı"

İzmir'i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ve bunun başarılı sonuçlarını almaya başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın 50 ülkesinde uygulanan mavi bayrak programının, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü olduğunu aktardı. Soyer şöyle devam etti: "Mavi bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plaj veya marinaların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Mavi bayrak uygulaması, yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir turizm iletişimi niteliği taşıyor. Dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir'in güvenilir ve temiz bir şehir olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Doyasıya yüzmek, güneşlenmek ve keyifli bir tatil geçirmek için 66 mavi bayraklı plajımız ve turuncu çemberli işletmelerimizle 'Şimdi İzmir zamanı' diyoruz. Bu güveni vermek için her türlü çalışmayı yapıyoruz.”

Başkan Soyer: “Gururluyuz”

İzmir'de mavi bayraklı halk plajların sayısının her geçen yıl artmasının gururunu yaşadıklarını belirten Soyer, “Altyapı yatırımlarımız sayesinde her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayımız artıyor. Mordoğan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin de Karaburun Ardıç Halk Plajı'nın mavi bayrak almasında etkisi oldu. Mavi Bayrak Birimi, İzmir'in mavi bayrak dinamiğini güçlendiren ve hızlandıran bir yapı haline geldi ve süreci hızlandırdı” dedi.

Karataş: "Turizme güç"

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, 2022 yaz sezonunda İzmir'in 66 plajla bayrak sayısını koruduğunu belirterek “İzmir, Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye üçüncülüğünü devam ettirdi. Pandemi nedeniyle ciddi sarsıntı geçiren turizm sektörü, mavi bayrak gibi önemli eko etiketler sayesinde tutunabiliyor. Biz buna değer veriyoruz. Bugün dünyanın en çok bilinen eko etiketi de mavi bayrak. Mavi bayraklı plajlarımızla İzmir turizm sektöründe göz bebeği olmaya devam edecek” sözlerine yer verdi.

Türkiye'ye örnek

Mavi bayrak ödülünün sadece plajlara verilen bir çevre ödülü olmadığını da vurgulayan Karataş, şöyle konuştu: “Mavi bayrak, marinalara ve turizm teknelerine de veriliyor. İzmir Körfezi'ndeki tek marina olan İzmir Marina'ya geçen yıl Tunç Başkanımızla mavi bayrak astık. İzmir Marina bu yıl da mavi bayrak aldı ve kalitesini artırarak ikinci yılına girmiş oldu." İzmir Büyükşehir Belediyesinin plajlarda cankurtaran istihdamını sağlamak için verdiği eğitimlerin önemine dikkat çeken Karataş, şunları söyledi: “Türkiye'de ender bir çalışma. İzmir Büyükşehir Belediyesi kamusal istihdam alanı açıyor. Bu hem mavi bayrak hem de ülkenin içinde bulunduğu durumda gençlerimiz için çok değerli. Başka belediyelerde benzer çalışmalar destek şeklinde oluyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi her yıl 50 cankurtaran adayına ücretsiz kurs veriyor.”

İzmir arıtmada lider

İzmir, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere 66 mavi bayraklı plajıyla Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sırada bulunuyor. Dünyada 50 ülkede uygulanan mavi bayrak programı çerçevesinde Türkiye, ödüllü plaj sayısıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin arıtma seferberliği kentin mavi bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24'ü ileri biyolojik arıtım yapan ve günlük toplam arıtma kapasitesi 1 milyon metreküpe yaklaşan 69 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor. İZSU bölgelerin değişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma, atık su ve kanalizasyon şebekesi yatırımlarını sürdürüyor.

Neler yapıldı?

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, güvenli plajlar için yetersiz olan cankurtaran sayısının artırılması amacıyla kurslar düzenledi. 2020 yılında 49, 2021 yılında 50 gence TSSF onaylı Gümüş Cankurtaran Brövesi kazandırıldı. 2022 yılında Foça, Güzelbahçe ve Seferihisar'da açılan kurslar sonrası 50 gence daha gümüş cankurtaran brövesi verilecek. Plajların hem numune hem başvuru için gerekli eksikleri tespit edilerek sağlıklı bir şekilde başvuru yapmaları sağlandı. Engelsiz plajlar için çalışmalar yürütüldü. Sürdürülebilir plajlar oluşturmak hedefiyle yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

"Plajların rengi: Mavi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı hizmet veren mavi bayrak Koordinasyon Birimi bu yaz sezonunda “Plajların rengi: Mavi“ sloganıyla 10 ilçede yer alan mavi bayraklı plajlarda çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenleyecek.

Mavi bayrak nedir?

Mavi bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. İl sağlık müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin sonuçları yuzme.saglik.gov.tr adresinden düzenli olarak paylaşılıyor.