İzmir'e 925 milyon liralık konut ve ofis yatırımı

Temelleri 1989 yılında atılan bir inşaat firması, 30'uncu yaşını İzmir'in çekim merkezleri Bayraklı, Gaziemir ve Çeşme'de hayata geçireceği üç yeni projeyle kutlarken, şirket bu ilçelere toplamda 925 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

Bugüne kadar 788 bin metrekare alanda, 4 bin 165 konut ve 647 iş yeri inşa eden Avcılar İnşaat, toplam yatırım değeri 925 milyon TL olan üç yeni projesi ile İzmir'e öneli bir yatırım yapacak. Konut ve ofislerden oluşan Bayraklı ve Gaziemir projelerinin yanı sıra şirket, Çeşme Paşalimanı projesi ile de İzmir'de bir takım çalışmalara imza atacak.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İdris Avcı, modernizmin mimarı vizyonuyla özgün projeleri hayata geçirdiklerini, İzmir'de ve ülke çapında da tanındıklarını söyledi. Projelerin, yatırımcılar tarafından da ilgi gördüğünü dile getiren Avcı, yatırım yapanların yüzde 200'ün üzerinde kazanç elde ettiği bilgisini de verdi.

İdris Avcı, "Avcılar ailesinin başından beri tek işi inşaat, tek hedefi yüksek kalitede yapılar üretmek. Gücümüz otuz yıldır tam da buradan geliyor. Üstelik tüm projelerimizi banka kredisi kullanmadan tamamen öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de tüm taahhütlerimizi söz verdiğimiz süreden önce yerine getiriyoruz. Biz her zaman İzmir'e inandık. İzmir'in bu denle değerleneceğini yıllar öncesinden gördük. Bu yüzden İzmir'e yatırım yapmaya tereddütsüz devam ediyoruz" dedi.

Avcılar Caddebostan projesinin de kısa sürede yüzde 67'lik bir satış başarısı elde ettiğini ifade eden İdris Avcı, peşin alımlarda geçerli yüzde 25'lik indirime ek olarak, "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyası kapsamında ekstra yüzde 10 indirim sunduklarını da sözlerine ekledi.