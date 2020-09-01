İzmir'e Asya'dan Narlıdere Metrosu için 50 milyon euroluk kredi

Böylece AIIB, dünyada ilk kez bir belediyeye finansman kaynağı sağlamış oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ABD ve Avrupa ile sağladığı finansal işbirliklerine bir yenisini ekledi. Yapımı devam eden Narlıdere Metro Hattı Projesi için Çin merkezli AIIB'den hazine garantisiz 50 milyon euro tutarında finansman kaynağı sağlandı. AIIB, dünyada ilk kez bir belediyeye kredi verirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de dış finansmana erişim ve finansal çeşitlilik ağını bir adım ileriye taşıdı.

"İzmir'in rolü güçleniyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi yapılan toplantıda AIIB Genel Müdürü Najeeb Haiden ile karşılıklı olarak kredi sözleşmesi imzaladı. Başkan Soyer, "Gururla söylemeliyim ki; belediyemizin yaptığı bu anlaşma, hazine garantisiz ve uzun vadeli olmasının yanında Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın dünyada bir belediyeyle imzaladığı ilk finansman kredisi olması nedeniyle büyük önem taşıyor” dedi. Anlaşmanın küresel çapta ekonominin yavaşladığı ve kredi bulmanın zor olduğu pandemi sürecinde imzalandığına dikkat çeken Başkan Soyer şöyle devam etti

"Bu sözleşme, İzmir Büyükşehir Belediyesinin itibarını ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu. Biz de ilk defa Asya'dan bir uluslararası kalkınma kuruluşu ile çalışıyoruz. AIIB sadece bir banka değil, bizim için artık bir iş ortağıdır. Başlattığımız işbirliğini daha da ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Bu köprünün köşe taşı da İzmir'dir. Bu işbirliğiyle bu rolümüzü güçlendirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

"Asya yatırımlarının önü açıldı"

İzmir-Asya arasındaki ikili ticareti daha ileri noktaya ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini de kaydeden Başkan Soyer, “Bu anlaşmayla birlikte Çin firmalarının İzmir'e yatırım yapmasının önünün açıldığına inanıyorum. Uzun vadeli ve başarılı yeni işbirlikleri için bugünden çalışmaya başlıyoruz” diye konuştu.

“Buca Metrosu için de destek olmak istiyoruz”

AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovsky ise “AIIB için bu proje stratejik açıdan çok önemli. Bu, AIIB'in tarihinde bir belediye ile imzalanan ilk kredi sözleşmesi. Aynı zamanda ilk euro bazlı proje. Bu krediyle AIIB görünür bir emsal oluşturuyor. Bu anlaşmanın Türkiye'deki yeni işbirlikleri için de ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Buca Metrosu için de destek sağlamak istiyoruz” dedi.

Toplam 205 milyon euro

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut metro hattını Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye uzatacak proje kapsamında bugüne dek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 80 milyon euro, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'ndan (BSTDB) 50 milyon euro, EBRD B tipi sendikasyon kredisi olarak Société Générale'den 25 milyon euro ve son olarak Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 50 milyon euro olmak üzere toplamda 205 milyon euro finansman kaynağı sağladı.

2022 yılının son çeyreğinde hizmete girecek

Uzunluğu 179 kilometreye ulaşan raylı sistem zincirinin yeni halkası F.Altay-Narlıdere hattı 7,2 km uzunluğunda olacak. 2022 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan ve tamamı yer altından geçecek olan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak.