İzmir'e bayram hediyesi Tire Dereli Barajı

Türkiye'nin en verimli havzalarından Küçük Menderes Havzası'nda bin 420 dekar araziye can suyu verecek Tire Dereli barajı 3 ay içinde tamamlanıyor. İnşaatta gövde dolgu çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajda gövde dolgu çalışmalarını tamamlayarak Ramazan Bayramı'nın ardından su tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Tire'nin 3'üncü barajı olacak

Küçük Menderes Havzası'nda bin 420 dekar araziye can suyu verecek Tire Dereli barajının 3 ay içinde tamamlanacağı belirtildi. Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Tire Dereli Barajı'ndaki çalışmaların gece gündüz demeden aralıksız şekilde devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Barajı 2023'ün ilk yarısında tamamlamayı planlıyorduk. Şu ana kadar inşaatta tüm sıyırma kazılarını, kondüvi, su alma yapıları ve batardo imalatlarını tamamladık. 550 bin metreküplük gövde dolgusunun ise 350 bin metreküplük kısmını bitirdik. Dolusavak ise tamamlanmak üzere. Hedefimiz Ramazan Bayramı'nın ardından gövde dolgu çalışmalarını bitirmek” diye konuştu.

Gövde dolgusu biter bitmez mayıs ayı içerisinde Tire Dereli Barajı'nda su tutulacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kurban Bayramı'nın ardından da Haziran ayı içerisinde tüm imalatları tamamlamak istediklerini belirtti.

7.7 milyon lira ek gelir

Tire'de daha önce Yenişehir ve Eskioba Barajlarını tamamlayarak bölge üreticisinin hizmetine sunduklarını hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ilçenin 3'üncü barajı olacak Dereli Barajı'nın bin 420 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracağını söyledi.

720 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak barajın bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj sayesinde İzmirli üreticilerin 2022 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 7 milyon 700 bin lira ek gelir elde edeceğini açıkladı.