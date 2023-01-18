İzmir'e bir baraj daha geliyor

Bakırçay Havzası'ndaki projeleri sahada inceleyen Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Kınık'a müjde verdi. 32 bin 530 dekar araziye can verecek Kapıkaya Barajı'na bahar aylarıyla birlikte ilk kazmanın vurulacağını açıklayan Ceylan, ”Kapıkaya Barajı, kuzey İzmir'in gözbebeği olacak” dedi.

Türkiye'nin en verimli havzalarından Bakırçay Havzası'na bir baraj daha geliyor. “Bakırçay Mansap Ovaları Sulama Projesi” ile Bergama'da son 20 yılda Kestel, Yortanlı, Çaltıkoru, Sevişler ve Musacalı barajlarını inşa eden DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Kınık Kapıkaya Barajı'na da ilk kazmayı vuruyor. Bakırçay Havzası'ndaki projeleri denetleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, Kapıkaya Barajı'nın şantiye sahasına giderek sürecin detayları hakkında uzmanlardan detaylı bilgi aldı.

"130 milyon lira ek katkı sağlayacak"

42.35 milyon m3 depolama hacmi ile Kapıkaya Barajı'nın kuzey İzmir'in göz bebeği olacağını belirten Ceylan, “İzin aşamalarını beklediğimizden uzun sürse de süreç sonunda tamamlandı. Havalar ısınır ısınmaz şantiyemizi kurup sıyırma kazılarına başlayacağız. Hedefimiz belirlenen süre içerisinde projeyi bitirerek bölge üreticisinin yüzünü güldürmek. Kapıkaya Barajı, kuzey İzmir'in en büyük barajlarından biri olacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen barajın gövdesi temelden 84.5 metre yüksekliğinde olacak. Gövde için yaklaşık 2 milyon m3 dolgu yapacağız. Kapıkaya Barajı tamamlandığında 32 bin 530 dekar araziye can suyu verecek ve bölge ekonomisine 2023 yılı rakamlarıyla, yılda yaklaşık 130 milyon lira ek katkı sağlayacak” diye konuştu.