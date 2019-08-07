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İzmir'e dev eğitim yatırım

Milli Eğitim Vakfının, İzmir Bornova MEV Koleji Kampüsü’nün inşaatı hızla sürüyor.

Milli Eğitim Vakfının, İzmir Bornova MEV Koleji Kampüsü'nün inşaatı hızla sürüyor.


İzmir'de daha önce hizmete açtığı MEV Güzelbahçe Kolejinin ardından bu kez Çamdibi mevkisine dev kampüs kazandıran Milli Eğitim Vakfı, okulun yeni eğitim öğretim yılına yetişmesi için inşaattaki çalışmaları 7/24 çalışma esasına göre gerçekleştiriyor.



Eğitim kampüsünde binlerce işçi gece gündüz çalışıyor.


Mimari yapısı ve peyzaj düzenlemesiyle dikkat çeken kampüste; ana okulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen ve Teknoloji Liseleriyle birlikte spor salonu, yüzme havuzu, konferans salonu gibi sosyal donatılar da yer alacak.


73 milyon TL ihale bedelli MEV Bornova Koleji inşaatı, Halil Avcı Şirketler Grubu'na ait OR-HAN İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor.

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