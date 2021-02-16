İzmir'e gurur yaşatan milli yüzücü Sakçı Başkan Soyer'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü unvanını taşıyan ve Uluslararası Yüzme Ligi'nde üst üste Avrupa rekorları kıran Emre Sakçı'yı ağırladı. Başkan Soyer, Fenerbahçe adına mücadele eden İzmirli sporcunun başarılarından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığını belirten Sakçı ise “Orada da en iyi şekilde ülkemi temsil ederek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen Kasım ayında düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekoru kırarak birinci olan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü 23 yaşındaki İzmirli Emre Sakçı, antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de yer aldı.

30 Ekim depremi ve ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle bu buluşmanın uzun süre ertelendiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer, Emre Sakçı ile gurur duyduklarını ifade etti. Soyer, “Hakikaten tatsız bir dönemde kardelen çiçeği gibi açtı. Öyle bir duygu yaşattı. Çok gurur duyulacak bir başarı. Hepimizi çok mutlu ettin. Bize umut verdin. Biz bütün İzmir olarak gurur duyduk. Herkes seni konuştu” diye konuştu.

“Başarılarımız umut verdi”

Emre Sakçı da birinciliği yakaladığı dönem kentin çok zor günlerden geçtiğini anımsatarak, “O dönem İzmir olarak çok zor günlerden geçiyorduk. Bunların üstesinden hep birlikte geldik. Bizim elde ettiğimiz bu başarıların da tüm bu yaşanan sıkıntılar arasında İzmirlilere umut verdiğini düşünüyorum. Bu umudu görmek beni çok mutlu ediyor” dedi.

Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığını da açıklayan Sakçı, orada en iyi şekilde Türkiye'yi temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini belirtti. Gençlere çağrıda bulunan Sakçı, şunları söyledi: “Ülkemizin sporculara çok ihtiyacı var. Aynı zamanda sanatçı ve bilim insanlarına da çok ihtiyacı var. Ülkemizde bu alanda yetişmiş çok fazla insanın çıkması lazım. Çünkü biz bunları hak eden bir ülkeyiz. Yaşanan gelişmeleri gördükçe, başarı elde edildikçe, insanların da buna tepkisi çok güzel oluyor. Çoğu insan gelecekten ve gençlikten umutlu değil ama ben çok umutluyum. Güzel şeyler bizi bekliyor.”

“Daha iyilerini hedefliyoruz”

Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay ise çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Yüzme adına Türkiye'de yapılmamış bir şeyi gerçekleştirdik. Biz bu yarışlarda Avrupa rekoru kırdık. Bu gururu hem ülkemize, hem şehrimize kazandırdığımız için ayrıca mutluyuz. Deprem döneminde herkesin moralinin bozuk olduğu bir dönemde böyle güzel bir başarı geldi. Hepimize moral oldu. Bundan sonra daha iyilerini hedefliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, programın sonunda Emre Sakçı ve antrenörlerine birer plaket verdi.