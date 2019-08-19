İzmir'e Menemenspor morali

Lig'de boy gösteren dört İzmir ekibinden 3'ü sezona mağlubiyetle başlarken, şehre tek galibiyeti tarihinde ilk kez 1. Lig'de boy gösteren Menemenspor getirdi.

Lig'de perde bu hafta oynanan karşılaşmalarla açıldı. İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe ile şehrin 1. Lig'de yer alan temsilcileri Altay, Altınordu ve Menemenspor ilk hafta karşılaşmalarına çıktı. Ancak sezon İzmir ekiplerinin istediği gibi başlamadı. 4 İzmir takımının oynadığı karşılaşmalarda galibiyete uzanan tek ekip bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen Menemenspor oldu. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligin açılış maçında Giresunspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, Taşkın ve Halil İbrahim'in golleriyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Giresunspor galibiyeti, Menemenspor tarihinin ilk TFF 1. Lig zaferi olarak da tarihe geçti.

3 maç 0 puan

Menemenspor'un galibiyetiyle başlayan hafta diğer İzmir takımları için kötü geçti. Hatayspor deplasmanında sezonu açan Altınordu, iki topunun direkten döndüğü müsabakada rakibine tek golle boyun eğdi. Şehrin TFF 1. Lig'de yer alan bir başka temsilcisi Altay da yeni sezona puansız merhaba dedi. Atatürk Stadında Ümraniyespor'u konuk eden siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 3-1 kaybederek taraftarlarını üzdü. İzmir'in Süper Lig'de boy gösteren tek temsilcisi Göztepe de sezonu kötü açtı. Evinde Antalyaspor'a 1-0 yenilen Tamer Tuna'nın öğrencileri, ilk maç fobisini bu sezon da yenmeyi başaramadı. 2. hafta karşılaşmalarında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'a, Altay ise İstanbulspor'a konuk olacak. Altınordu'nun ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü ağırlayacağı haftada, Menemenspor'un konuğu ise Hatayspor olacak.