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İzmir'e mevsimin ilk karı düştü

İzmir’in en yüksek yeri olan Bozdağ’ın zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

İzmir'in en yüksek yeri olan Bozdağ'ın zirvesine mevsimin ilk karı düştü. Dağ zirvesi beyaza büründü.


Yağışlı ve soğuk havanın etkili olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. 2159 metre yüksekliğiyle İzmir'in en büyük, Ege Bölgesi'nin ise 3. yüksek zirvesi olan Bozdağ beyaza bürünürken, ilçede yaşayanlar için doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Poyrazın etkisiyle hava sıcaklığı düşerken, sıcakların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

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