İzmir'e Ocak-Kasım arasında yaklaşık 95 ülkeden 1 milyon 416 bin 105 yabancı turist ayak bastı

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İzmir'e 2022 yılı ocak-kasım aylarında 1 milyon 416 bin 105 yabancı turist geldi.

2023'e sayılı günler kala, 2022 yılında İzmir'i ziyaret eden turist sayıları İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine yansıdı. Ocak-kasım aylarının değerlendirildiği verilerde, İzmir'e 11 ayda 1 milyon 416 bin 105 yabancı turist geldi. Yerli turistlerin İzmir ziyaretleriyle birlikte genel toplam ise 2 milyon 51 bin turiste ulaştı.

Covid-19 etkisi verilere yansıdı

2022 yılında İzmir sınır kapılarından giriş yapan turist sayılarının 3 yıllık karşılaştırması da verilere yansıdı. Buna göre 2019 yılında 1 milyon 224 bin 634, 2020 yılında 297 bin 442, 2021 yılında 698 bin 351 ve 2022 yılının ocak-kasım ayları arasında yaklaşık 95 ülkeden 1 milyon 416 bin 105 turist İzmir'e ayak bastı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, 2020 ve 2021 verilerine yansıdı.

Almanya yine birinci

İzmir'i ziyaret eden ülkelerde Almanya yine birinciliği bırakmadı. 2022 yılı ocak-kasım arası dönemde 511 bin 757 kişi Almanya'dan Türkiye'ye geldi. 156 bin 25 kişi İngiltere'den, 97 bin 28 kişi ise Hollanda'dan İzmir'e geldi. Hollanda'yı sırasıyla Polonya, Fransa, İran, Belçika, Azerbaycan, İsviçre ve Rusya takip etti. Almanya ve Hollanda'dan gelen ziyaretçiler en çok temmuz ayını tercih ederken, İngiltere en çok ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etti.

Denizyolu girişlerinde artış

2022 kasım ayında havayolu girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 16,83 oranında, denizyolu girişlerinde yüzde 235,16 oranında artış oldu. Toplam girişlerde yüzde 58,59 artış yaşanırken, bunun yüzde 72,35'ini havayolu, yüzde 27,65'ini denizyolu girişleri oluşturdu.

Günübirlikçilerde İtalya birinci

Türkiye'yi çeşitli ülkelerden ziyaret eden günübirlikçi sayıları da verilerde yer aldı. 7 bin 868 turist ile İtalya başı çekerken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 7 bin 398 turist ile ikinci sırada yer aldı. İzmir'e en yakın konumdaki ülkelerden olan Yunanistan'dan gelen günübirlik ziyaretçi sayısı ise 243 turistte kaldı. 2022 yılı ocak-kasım ayları arasındaki dönemde ülkelerden gelen günübirlikçi turist sayısı 45 bin 542 oldu. İtalya ve ABD'den gelen günübirlik ziyaretçiler, genellikle kurvaziyerlerle şehre giriş yaptı.