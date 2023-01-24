İzmir'e sanat dopingi olacak proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sinema Ofisi ile İzmir Vakfı tarafından İzmir'e ait senaryo, hikaye veya podcast fikirlerinin eser haline dönüşmesi için başlatılan “İzmir'i Yazıyorum” projesi tanıtıldı. Yönetmen, yazar ve oyuncu Ezel Akay ile senarist Levent Kazak'ın da katıldığı tanıtım gecesinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir tam da böyle bir projeyle kültür sanat üreten şehir olmaya önemli bir adım atmış oluyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sinema Ofisi, İzmir Vakfı ortaklığı ve Buca Belediyesinin desteğiyle İzmir'e ait senaryo, hikaye veya podcast fikirlerinin eser haline dönüşmesi için başlatılan “İzmir'i Yazıyorum” projesi, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda tanıtıldı. Başkan Tunç Soyer'in ev sahipliğinde yapılan tanıtıma Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yönetmen, yazar ve oyuncu Ezel Akay, senarist Levent Kazak, antropolog ve yazar Irmak Zileli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Şükran Nurlu ile Ertuğrul Tugay ile sanatseverler katıldı.

“İnanılmaz bir çölleşme var”

İzmir'in 1880'lerden 1922'ye kadar onlarca tiyatro ve sinema salonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir, çok farklı dillerde onlarca günlük gazetenin çıktığı, baloların düzenlendiği bir Akdeniz şehri. Yüzlerce yıl böyle yaşamış bir şehir. Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olmuş. Sonra ne oldu da bu kadar çölleştik? İnanılmaz bir çölleşme var. Özellikle kültür sanat üretiminde. Fakat toplumların da her yaşayan organizma gibi genetik kodları var. Ne olursa olsun o genetik kodlar bir biçimde varlıklarını sürdürüyor, gün ışığına çıkacakları anı kolluyorlar. Binlerce yıllık tarihi olan bu şehrin genetik kodlarında bunlar var. Adaylık dönemimde, 'İzmir'in sadece kültür sanat tüketen değil, üreten bir şehir olması için çalışacağız' demiştik. İzmir tam da böyle bir projeyle kültür sanat üreten şehir olmaya da önemli bir adım atmış oluyor” diye konuştu.

“Genetik kodları ortaya çıkarmak kahramanlık gerektiriyor”

Başkan Tunç Soyer, Nefes almak için, geleceği kurgulamak için, baskıya direnme gücü bulabilmek için sanata ihtiyaç var. Sanat salonlarda sadece birilerinin keyfi yerine gelsin diye üretilen bir şey değil. Müzik, sinema, edebiyat bize hem nefes aldırıyor hem dayanma gücü veriyor hem de geleceği kurgulamamıza imkan veriyor. Tüm emek veren ustalara teşekkür ediyorum. Genetik kodları ortaya çıkarmak kahramanlık gerektiriyor. Buradan Türkiye'ye de ilham olsun. O genetik kodlarda var olan emek, umut tekrar hayat bulsun” ifadelerini kullandı.

“İzmir hikayelerini biz de merak ediyoruz”

Yönetmen ve oyuncu Ezel Akay da “Bizim işimiz hikaye anlatmak. Meslektaşlarımızın sayısının artmasını istiyoruz. Türkiye'de şehirlerin hikayelerinin çok sınırlı olduğunu düşündük. Birçok şeyle beraber edebiyata da ilham vermiş bir şehirden başlamaya karar verdik. İzmir hikayelerini biz de merak ediyoruz” dedi. Senarist Levent Kazak ise İzmir'e her gelişinde kente hayran kaldığını söyleyerek “Çerçevemiz muhteşem, hikayeyi İzmir üzerinden anlatacağız” sözlerine yer verdi. Antropolog ve yazar Irmak Zileli, projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını vurgulayarak “İnsan var olduğundan beri hikaye anlatan bir varlık. İzmirlilerin de İzmir'de yaşayanların ya da yolu bu kentten geçenlerin de tanık olduğu pek çok deneyim var. Her birinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz” diye konuştu. İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca ise "İzmir'i Yazıyorum" projesi hakkında bilgilendirme yaptı ve şimdiye kadar 750'den fazla başvurunun geldiğini ifade etti.

İzmir'i Yazıyorum projesi

“İzmir'i Yazıyorum” projesi, içinde İzmir ve İzmir'e ait unsurların yer aldığı senaryo, hikâye ve podcast gibi alanlarda yazarların eğitilmesi, tüm üretim sürecinde danışmanlarla desteklenmesi ve sanat ürünlerinin ortaya çıkarılması için tasarlandı. İzmir ve çevresinin sanatı, kültürü, tarihi, yemekleri, müziği, sporuyla ilgili yeni sanat ürünlerinin üretilmesini sağlayacak bir eğitim programı içeren projenin sonucunda toplam 900 kişi ücretsiz temel atölyelere katılacak ve yapımcılarla görüşmeye hazır 10 senaryo, bir kitapta toplanabilecek 20 hikâye, yayına hazır 20 podcast son ürün haline getirilecek. Herkese açık ve ücretsiz olan eğitime kayıt olmak için son başvuru tarihi 10 Şubat 2023. Başvurular Senaryo Stüdyosu'nun web sitesinden yapılabiliyor. Online yapılacak eğitimlerin sonunda seçilen eserlerin yazarları, Senaryo Stüdyosu çevrimiçi atölyelerinde Levent Kazak, Ezel Akay, Irmak Zileli, Elif Çongur, Melisa Üneri, Nida Dinçtürk, Hale Aksu Engin gibi isimlerle çalışacak ve eserlerini son ürün haline getirecek. Projeyle, İzmir'in sanat eserleri aracılığıyla farklı yönlerinin ortaya çıkarılması, sanat ürünlerinde yer alması, Türkiye ve dünya çapındaki sanat endüstrisinde kendini bu eserlerle temsil etmesi hedefleniyor.