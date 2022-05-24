İzmir'e şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (24) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehidin annesi Nazire Cankaya(47), babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile birlikte yaşadıkları İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Nişanlı olduğu ve bu yaz evlenmeyi planladığı öğrenilen Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde defnedileceği öğrenildi.