İzmir'e yeni sağlık, kültür ve sanat merkezi

Şifa Veren Sesler Çocuk Korosu'nun mini konseri ile başlayan açılış etkinliğinde, Prof. Dr. Murat Cem Miman'ın fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ve 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da, Westpark Outlet'deki açılışa katılanlar arasındaydı.

Merkezin, kentin kültür ve sanat yaşamının gelişimine katkıda bulunacağını belirten Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Biz de bu perspektifle yola çıkarak içinde resim, fotoğraf sergileri, kültürel etkinlikler ve aktivitelerin olacağı bir merkez açtık. Öte yandan merkezimizde sağlıklı yaşam temalı içeriklerle halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Açılışımızı ise hastanemiz doktorlarından Prof. Dr. Murat Cem Miman'ın hocamızın fotoğraf sergisi ile yaptık. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Biz tüm İzmirlileri sağlık, kültür, sanat merkezimize bekliyoruz" dedi.