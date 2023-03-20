İzmir'e yılın ilk gemisi geldi

İzmir'e 2023'ün ilk kruvaziyer gemisi geldi, İzmir limanına şimdiden 22 kurvaziyer gemi rezervasyon yaptırdı. 157 yolcudan oluşan ilk geminin İzmir için önemli olduğunu belirten Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "İzmir üzerindeki toprağı attı, şimdi koşma zamanı" dedi.

İzmir'de 2023 yılının ilk kruvaziyer gemisi The World oldu. 157 yolcu ve 292 personelin bulunduğu gemi, sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. İzmir'e şimdiden 22 kurvaziyer geminin de rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Kuşadası'ndan İzmir'e gelen gemi, 22 Mart akşamı rotasını İstanbul'a çevirecek. DTO İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "İzmir limanına bugünden 22 rezervasyon var. 22 az gibi gelebilir ama kaç hattın 22 seferi diye baktığımızda neredeyse 5-6 hattın gemilerinin sayısı 22. Yani yarın bir gün İzmir, çok daha fazla gemiye hitap edebilecek bir noktada olacak. Bunlar yapılan çalışmaların sonucunda oldu. İzmir üzerindeki toprağı attı, şimdi koşma zamanı. Avrupa'nın 4 sene üst üste en iyi destinasyonu seçilen bir İzmir'den bahsediyoruz. İzmir'deki artış devam edecektir" diye konuştu.

Nitelikli yolcu

2023'ün ilk gemisinin İzmir için oldukça önemli olduğunu belirten Öztürk, "Buna bir rezidans gemi diyebiliriz. Devremülk gibi çalışan bir gemi ve her kabinin bir sahibi var. Yani hiç durmadan devamlı geziyorlar. Bizden önce Alanya, Marmaris, Rodos'a gittiler. Bölgedeki limanları dolaşmaya devam ediyorlar ve son olarak İzmir'e uğrağını yaptı. Biz de sezona başlamış olduk. Bu gemide yaklaşık 160 yolcu var ama yolcular nitelikli yolcular. Türkiye turizminde daha nitelikli yolculara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

İzmir'e, 6 yılın ardından ilk kez 14 Nisan 2022'de kruvaziyer gemi gelmişti. Geçen yıl İzmir'e 28 kruvaziyer gemi yanaşmıştı.