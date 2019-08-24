İzmir'i Avrupa'da temsil edecek

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'da düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un engelli boccia branşındaki başarılı sporcusu Mustafa Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirilecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesporlu antrenör Feride Çetin ile birlikte yer alacak. BC2 klasmanında ülkemizi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek olan Özkan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan toplayacak.

Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor Engelli Boccia Antrenörü Feride Çetin, “Çok heyecanlıyız. Buralara iyi çalışarak geldik. Sporcumuz Mustafa Özkan, İspanya'da hem ülkemizi hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” dedi.