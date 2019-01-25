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İzmir'i fırtına vurdu, kentte alarm verildi

İzmir’de, meteorolojinin uyarılarının ardından fırtına kentte etkili olmaya başlarken, kentte çok sayıda ağaç devrildi, iş yerleri ve evlerin çatısı uçtu.

İzmir'de, meteorolojinin uyarılarının ardından fırtına kentte etkili olmaya başlarken, kentte çok sayıda ağaç devrildi, iş yerleri ve evlerin çatısı uçtu. Bölgede fırtına saate 90 kilometre hızla etkili oluyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir'e fırtına uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Saatte zaman zaman 90 kilometreye kadar etkili olan fırtına nedeniyle kentte adeta hayat felç oldu. Fırtına nedeniyle kentte onlarca ağaç devrildi. Rüzgar nedeniyle bazı evlerinde çatılarının uçtuğu bildiriliyor. Kentte rüzgar nedeniyle reklam panoları da devrildi. Saatteki hızı giderek artan fırtına nedeniyle bazı minarelerde zarar gördü.



Seferler iptal


Öte yandan, İZDENİZ'den yapılan açıklamada, 18.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur seferleri dahil tüm seferlerin geçici süre iptal edildiği duyuruldu.


Ekipler, fırtına nedeniyle belirtilen adreslerdeki olaylara müdahale ediyor

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