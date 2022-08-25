İhlas Haber Ajansı

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İzmir'i ikinci kez sağanak vurdu

İzmir’in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü.

İzmir'in Bornova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Araçlar caddelerden geçerken ilerlemekte sıkıntı çekti.



İzmir'in özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde sağanak yağışın dün etkili olmasının ardından bugün de kısa süreli sağanak yağmur yağdı. Bornova'nın Pınarbaşı semtinde sağanak yağış sebebiyle kısa sürede yollar ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar suyla dolu sokaklarda geçmekte zorluk çekerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.



Sağanak yağmurun yarına kadar ara ara etkili olması bekleniyor.

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