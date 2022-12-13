İhlas Haber Ajansı

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İzmir'i sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

İzmir’de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı, bazı araçlar sular altında kaldı.

İzmir'de, meteorolojinin uyarısının ardından beklenen sağanak yağış başladı, bazı araçlar sular altında kaldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlar beraber cadde ve sokaklar göle döndü. Narlıdere bölgesinde bir caddeyi su bastı, araçlar suya gömüldü.


Belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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