İzmir'i sel vurdu: Araçlar suya gömüldü, yol trafiğe kapatıldı

İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi. Balçova ilçesinde çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Araçlar bulundukları yerden ekiplerce kurtarılırken, yol bir süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından akşam saatlerinde yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışlarla beraber cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Balçova ile Narlıdere ilçesi sınırlarında kalan Bahçelerarası bölgesinde caddeye bağlanan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu.

Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.