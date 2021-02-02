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İzmir'i vuran sel felaketiyle esnaf ve vatandaş çaresiz kaldı

İzmir’de aşırı yağışlarla birlikte gelen sel felaketiyle, Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi de sular altında kaldı, onlarca esnafın iş yerini su bastı.

İzmir'de aşırı yağışlarla birlikte gelen sel felaketiyle, Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi de sular altında kaldı, onlarca esnafın iş yerini su bastı. Yağışlar, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bir kadının yürümeye çalışırken düştüğü anlar kameraya yansıdı.


İzmir'de aşırı yağışlar hayatı felç etti. Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte yine onlarca ev ve iş yerini su bastı. İzmir Valiliği, “Su baskını toplam 673, mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam ediyor” şeklinde açıklama yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise "Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram su düştü, bu çok ciddi bir rakam" dedi.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iş yerleri sular altında


Öte yandan, yağışlardan Konak ilçesine bağlı Alsancak bölgesi de etkilendi. Sağanak yağışla, Kıbrıs Şehitleri Caddesi sular altında kaldı. Bölgede onlarca esnafın iş yerini su bastı. Bölgedeki esnaf, hasar tespit çalışmasını henüz yapamadıklarını belirtti. Yağışlar, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bir kadının yürümeye çalışırken düştüğü anlar kameraya yansıdı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların devam edeceğini bildirdi.

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