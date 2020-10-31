İzmir'i yıkan depremin ardından en acı bekleyiş

İzmir'de, meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 26 kişinin yakınları, Ege Üniversitesi Hastanesi morgu önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

İzmir'in Seferihisar, Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde 17 binanın yıkımına neden olan depremde, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden 26 kişinin cenazeleri Ege Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde kimliği belirlemediği ifade edilen 4 kişinin de kimlik tespitinin yapılmasının ardından isimsiz cenazenin kalmadığı öğrenildi.

Gece boyu devam eden otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen cenazelerin toprağa verilmelerine başlandı. İşlemlerin tamamlanmasını bekleyen ailelerin, morg önündeki acılı bekleyişleri duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan az da olsa yaralıların gelmeye devam ettiği Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde tedavi işlemleri sürüyor. Yakınlarından iyi bir haber almak için acile gelip acı haberi alan aileler, morga doğru yönelirken acı bir tablo ortaya çıkarıyor.