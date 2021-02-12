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İzmir'in 3 ilçesinde jandarmadan uyuşturucu baskınları

İzmir’in Tire, Buca ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 100 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Tire, Buca ve Bayındır ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 bin 100 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire'nin Eğridere Mahallesi, Buca'nın Adatepe Mahallesi ve Bayındır'ın Mektep Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi aldı. Bu kapsamda ekipler, belirlenen adreslere baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda; 4 bin 100 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirildi. Olayda Y.K, B.G, O.K, M.K, M.G, A.G, ve D.G isiml şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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