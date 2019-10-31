İzmir'in 30 ilçesinin kaymakamı Çeşme'de buluştu

İzmir'in 30 ilçesinin kaymakamı, toplantı için Çeşme ilçesinde bir araya geldi.

İlk aşaması 2008-2010, ikinci aşaması 2012-2014 yılları arasında uygulanan, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "İç güvenlik Kurumlarının Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi" projesinin 3. aşama toplantısı Çeşme'de başladı.

Çeşme Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya 30 ilçenin kaymakamı katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen projenin 2. aşamasında, Çeşme'de Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulunun kurulduğunu, 2013-2015 yılları arasında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu; yerel güvenlik sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kurumlar arası iş birliği sağlanması, önleyici ve caydırıcı planların uygulanmasını amaçlamıştır. İlçemizde de belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, sahil güvenlik birimleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu belirlenmiş, kurumlar arası iş birliği sağlanmaya çalışılmış, yerelde problemlerin çözümü noktasında neler yapılabilir sorusuna cevap aranmıştır" diye anlattı.

İçişleri Bakanlığı temsilcisi Habip Kubilay Demiray ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisi Zeliha Aydın'ın yaptığı konuşmaları ardından, Türkiye'deki pilot uygulamalardan sorumlu Kilit Uzman Sevcan Kılıç Akıncı, Yerel Önleme ve Güvenlik Kurullarının geçmişi, görevleri, elde edilen başarılar hakkında bilgi vererek, Çeşme'de yapılan anketin sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Toplantıda yine; İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Başkomiser Erdem Bekem, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, TCSG-30 Bot Komutanı Yüzbaşı Önder Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Sevgi Dikici, suç önleme konusunda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya ayrıca; İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Sahil Güvenlik Komutanlığından Yüzbaşı Çağrı Ekin, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve bazı kurum amirleri de katıldı.