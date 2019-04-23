İzmir'in 91 yıllık ‘Fırtınası' dindi

Lig 3. Grup'ta ligin bitimine 2 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'a ağlıyor. Türk futbolunun futbolcu fabrikası olan ‘Fırtına' lakaplı sarı-lacivertliler, son 9 sezonda Süper Lig'den amatör lige kadar geriledi.

Türk futboluna yetiştirdiği sayısız oyuncularla akıllara kazınan Bucaspor'un, TFF 3. Lig 3. Grup'ta Gölcükspor ile berabere kalarak ligin bitimine iki maç kala ligde düşmesi kesinleşti. Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de boy gösterecek olan sarı-lacivertli takım, 35 yıl aradan sonra amatör liglerde mücadele edecek. Son yıllarda maddi olarak sıkıntılardan kurtulamayan İzmir'in 91 yıllık köklü ekibi, son 9 yılda önlenemez bir düşüş yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte Süper Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşerek taraftarlarını kahretti.

İzmir'in hasretini dindirdi

Yıllarca alt liglerde boy gösterdikten sonra altyapıya yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlayan Bucaspor, yükselişe geçti. Önce adını 1. Lig'e yazdıran sarı-lacivertliler için 2009/2010 sezonu tam anlamıyla milat oldu. O sezon Kardemir Karabükspor'un ardından ligi ikinci sırada bitiren Bucaspor, adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırdı. Son olarak 2002/2003 sezonunda Altay ve Göztepe ile en üst ligde mücadele eden İzmir'in hasreti de Bucaspor ile dindi. Ancak rüya sadece bir sezon sürdü. Süper Lig'e altyapıdan destekli kadrosuyla çıkan İzmir'in Fırtına'sı, Süper Lig'de ise bambaşka bir yapılanmaya gitti.

Maddi sorunlar bitmedi

Yetiştiricilik kimliğini bir kenara bırakan Bucaspor, yabancı transferlere yöneldi; ancak beklenen başarılar gelmedi. Bunun yanı sıra maddi olarak zorlanmaya başlayan sarı-lacivertlilerin Süper Lig macerası yalnızca bir sezon sürdü. 2010/2011 sezonu İzmir ekibi için tam anlamıyla sonun başlangıcı oldu. O sezondan sonra Bucaspor'un maddi olarak yüzü hiç gülmezken, bu durumu transfer yasakları ve küme düşmeler izledi. Sarı-lacivertli takım 2014/15 sezonunda 1. Lig'den, 2017/18 sezonunda 2. Lig'den, 2018/19 sezonunda ise 3. Lig'den düşme acısı yaşadı.

Özkan-Bektur anlaşamadı, olan Buca'ya oldu

Tarihler 2007 yılını gösterdiğinde Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor Akademiyi kurarak altyapı anlamında önemli bir adım attı. Bucaspor altyapıdan çok önemli isimler yetiştirmeye başlarken, 2011 yılında dönemin Bucaspor Başkanı ile Seyit Mehmet Özkan arasında kriz patlak verdi. Akademiden yetişen Salih Uçan'ın Fenerbahçe'ye transferinin ardından dönemin Bucaspor Başkanı Mehmet Bektur'un transferde altyapıya pay vermemesinin ardından kulüpten ayrılarak Altınordu'ya geçti. Taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince Özkan aralarında Cengiz, Çağlar, Berke ve Barış'ın da bulunduğu 82 genci de Altınordu'ya götürdü. Salih Uçan, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer, Barış Alıcı, Hasan Kabze, Taylan Antalyalı, Çağlar Şahin Akbaba gibi isimlerin yolu genç yaşlarda Bucaspor'dan geçti.

Buca halkı üzgün

91 yıllık çınarın amatöre düşmesi Buca'da yaşayan vatandaşları da derinden etkiledi. Bucaspor'un eski amigolarından Adnan Özişmen, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Özişmen, “Gelinen bu noktada 3 suçlu var. Bunlardan ilki Buca'da doğup büyüyen Toprak Kırtoğlu. İkinci suçlu ise yaptığı gereksiz harcamalarla Süper Lig'de teknik direktörlük yapan Bülent Uygun. Toprak ile Bülent Uygun bu kulübü öldürdü, Seyit Mehmet Özkan da gömdü. Üzerimize ölü toprağını serpti ve gitti. Ama biz o topraktan çıkmayı biliriz. Bucaspor'a sahip çıkarak bugünleri de atlatacağız” dedi.

Buca'da esnaflık yapan Aykut Özbalkanlı da, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle açıkladı:

“Doğma büyüme Bucalı olarak Bucaspor'un amatöre düşmesinden dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki gerçek Bucalılar kulüpten uzaklaştı ve bu durumun en önemli sebebi bu. Kulüp yönetmenin birçok zorluğu var. Gelenler iyi niyetli olabilir ama bazen yetmiyor.”