İzmir'in 'Acil Çözüm' ekipleri sahada

Bugüne kadar; Konak, Buca, Karabağlar ve Bornova'da toplam 16 mahallede taleplere cevap veren ekiplerin bir sonraki durağı Bayraklı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için oluşturduğu Acil Çözüm ekipleri, sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bugüne kadar; Bornova, Konak, Buca, Karabağlar'da toplam 16 mahallede faaliyet gerçekleştirdi. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın koordinesinde, kentin dezavantajlı mahallelerindeki sorunlara odaklanan ekipler hızlı bir şekilde çözümler üretti.

Konak'ın Lale, Vezirağa, Küçükada ve Yenidoğan; Buca'nın Göksu, İnönü ve Mustafa Kemal; Bornova'nın Zafer, Serintepe ve Meriç; Karabağlar'ın ise Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Limontepe, Salih Omurtak, Eski Çamlık ve Bahriye Üçok mahallelerinde hizmetler sunan ekipler tüm kesimlere dokunurken talepleri karşılıyor.

Mahallelerde 89 kalem işi tamamlayan ekipler; çocuk parkı yapımı, ulaşımla ilgili çalışmalar (sefer saati artırımı, yeni hatlar oluşturma), ilaçlama ve temizlik, altyapı, yağmur suyu hattı yapımı, kanal temizliği çalışmaları, dere temizliği, kaldırım, yol, asfalt yenileme çalışmaları, kasis, araç köprüsü, trafik levhası uygulamaları, spor alanları oluşturma (Basketbol sahası, halı saha vb.), ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar ve evde bakım hizmeti, moloz temizliği, metruk bina yıkımı, zabıta işbirliği ile işgallerin denetlenmesi gibi faaliyetleri de üstleniyor.

Ekiplerde kimler var?

Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda birimini kapsayan geniş bir organizasyon olarak hayata geçirilen Acil Çözüm ekiplerinde; Acil Çözüm Saha Araştırma Ekibi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZBETON A.Ş., Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, AYKOME, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanları gibi temsilciler bulunuyor.

“İzmir'de el değmedik sokak bırakmayacağız”

Buca'daki Acil Çözüm gezisinin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin örnek alınması gereken bir çalışma olduğunu vurgulayarak, “Kampanya döneminde ‘kentin arka sokaklarına dokunup bu mahallelerin hayatını değiştireceğiz' demiştik. Bunu yapmanın keyfini yaşıyoruz. Acil Çözüm Ekibi Türkiye'de bulunmayan, örnek alınması gereken bir çalışma. Birçok işi çok hızlı çözecek bir ekip kurduk. Öncesinde ekiplerimiz ev ev, sokak sokak gezerek ihtiyaçları tespit edip rapor hazırlıyorlar. Bu rapor üzerine uygulama ekiplerimiz bölgeye giderek yerinde ve hızlı çözüm üretiyor. İzmir'de el değmedik arka sokak bırakmayacağız. Bunun heyecanı içindeyiz ve yapacağız” dedi.

Programa alınan ilçelerde çalışmalarına hızla devam eden Acil Çözüm Ekibi, ilerleyen günlerde Bayraklı'da sahaya inmeyi planlıyor.