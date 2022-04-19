İzmir'in ağır hasarlı bina raporu: Yıkılması gereken 122 bina kaldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. 731 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte, gerekli önlemler alınarak 122 bina daha yıkılacak.

Ege Deniz'inde 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremde 117 vatandaş hayatını kaybetti, yüzlerce bina ağır hasar aldı. Aynı zamanda inşaat mühendisi olan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "30 Ekim depreminden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve AFAD, koordineli olarak yaklaşık 957 bin 158 bağımsız bölümden oluşan 213 bin 770 binada tespit yaptı. Yapılan tespitler sonucunda 4 bin 930 bağımsız bölümden oluşan hasarlı 731 bina belirlendi. Binalar yıkılmaya devam ediyor. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 433 hasarlı bağımsız bölümden oluşan 122 bina daha yıkılacak" dedi.

Deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor

İlk anahtar teslimlerinin 17 Ocak'ta yapıldığı deprem konutları ise etaplar halinde depremzede hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Deprem konutlarına ilişkin gelişmeler hakkında da bilgi veren Nasır, "Bayraklı merkezinde yıkılan binaların olduğu yerde 7 proje alanı ve yine Bayraklı'da rezerv alanı oluşturularak toplam 5 bin 40 konut ve 350 işyeri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Proje alanlarındaki binaların büyük bir bölümü teslim edildi. Mayıs ayı sonuna kadar 7 proje alanındaki bin 391 konut ve 302 işyeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Mayıs ayında rezerv alanındaki 397 konutun kuraları çekilerek teslimleri yapılacak. Geri kalanlar da aralık ayına kadar her ay etaplar halinde tamamlanmış olacak. Bakanlığımız ve hükümet, 5 bin 40 konutla birlikte İzmir'de yaklaşık 25 bin konutu yenilemiş olacak. İzmir'in yapı stokunda büyük bir sıkıntı var; yüzde 75'leri dönüşüm gerektiriyor. İzmir, 13 fay hattının aktif olduğu bir deprem bölgesi. İzmir ile ilgili tüm aktörlerin gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. Bakanımız da İzmir'e çarşamba günü ziyarette bulunacak. Geldiğinde deprem konutlarını gezmesi, şantiyede çalışan personelle iftar yapması bekleniyor. Deprem konutları, Türkiye'deki toplu konut mantığını değiştirdi. 5 yıldızlı otel formatında yapılar yapıldı. Bu anlamda bakanlığın yaptığı çalışmaları kutlamak gerekir" diye konuştu.

Öte yandan, özellikle Bayraklı ilçesindeki hasarlı binaların devam eden yıkım işlemleri havadan görüntülendi.