İzmir'in akciğerleri, yangından 14 yıl sonra yeşerdi

İzmirlilerin hafta sonları sıklıkla ziyaret ettiği, adeta İzmir'in akciğerlerinden biri olan, Bornova Çiçekli Ormanları'nda 14 yıl önce çıkan yangının izleri silindi. Yanan alana dikilen ve hızla büyüyen fidanların boyları, 2-3 metreyi geçti.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Belkahve Orman İşletme Şefliği sınırları içinde bulunan Çiçekli mahallesinde, 17 Temmuz 2009 günü saat 15.04'te başlayan orman yangınına 10 dakika içinde müdahale edilmiş olmasına rağmen, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler büyümüştü. 6 saatte kontrol altına alınabilen yangında toplam 175 hektar orman alanı zarar görmüştü. 14 yıl önce yanan alanda incelemeler yapmak üzere bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince burada bulunan seyir kulesine çıktı son duruma ilişkin İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı İlyas Akyol ve Belkahve Orman İşletme Şefi Yasin Sütçü'den bilgi aldı. Yangın bölgesinde aynı zamanda 2004 yılında tesis edilen İzmir'in ilk Şehir Ormanı'nın olduğunu tüm İzmirlilerin akın ettiği bir bölge olduğunun altını çizen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince yangından sonra gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

100 bin ağaç dikildi

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince burada yaptığı açıklamada ; yangından hemen sonra sahada; zarar görmüş ağaçların temizlendiğini, toprak hazırlığının yapılarak ve dikime hazır hale getirildiğini söyledi. Derince, "Yangından zarar gören alana, fidanlıklarda yetiştirilen toplam 100 bin adet kızılçam, servi, akasya, fıstıkçamı, defne ve iğde fidanları dikilmiştir. Değişik türlerde bitkilerin toplam 300 kilogram tohum ekimi yapılmıştır. Saha içine yangın şeritleri ve yollar tesis edilmiş olup, 7/24 kontroller devam etmektedir. Aradan geçen 14 yılda sahaya dikilen fidanların boy ve çap gelişimleri aralıksız takip edilmiştir. Ağaca ve ormana sevdalı İzmirliler, aileleri ile birlikte buraya gelip seyir kulelerine çıkıp orman ve İzmir manzarasını seyredip oksijen depolamaktadırlar" açıklamasında bulundu.

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de 2022 yılında 995 hektar alanda 2 milyon 522 bin fidan dikip, 14,6 milyon adet tohum ektiklerini de sözlerine ekledi.