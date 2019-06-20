İzmir'in aromatik bitkileri Çin'e deva olacak

Tıbbi aromatik bitkiler alımı yapmak için Çin'den 39 firmadan 45 kişilik heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odasını (EBSO) ziyaret etti.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, dünyada tıbbi aromatik bitkilerde karar merciinde olan CEO düzeyindeki isimler İzmirli firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli'nin ev sahipliği yaptığı ziyarette, ticaret hacmimizin 23 milyar dolar seviyesine ulaştığı Çin ile baharat, aromatik ve tıbbi yağlar ile şifalı bitkilerde yeni işbirlikleri ve ticaret olanaklarının köprüleri kurulacak. Toplantıya Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong ve Türk Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer de katıldı.

“En büyük ikinci ithalatçı”

Toplantıda konuşan EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli, “Çin, 2018 yılında 2.1 trilyon dolar ile dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundadır. Sadece bir önceki yıla göre toplam ithalatı yaklaşık 300 milyar dolar artmıştır. Bu rakam Çin pazarının bizler için ne kadar büyük ve önemli bir pazar olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla ihracatının yüzde 60'ına yakınını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye'nin Çin pazarına da ilgisini yoğunlaştırması gerektiği çok açıktır. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 3 milyar dolara yakın ihracat yapmıştır. Çin'den Türkiye'ye ise 20 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin ticari ortakları arasında dünyada üçüncü ve Doğu Asya'da birinci sırada yer almaktadır” dedi.

“İhracatı artırma potansiyeli yüksek”

Sevimli, doğaltaş, zeytinyağı, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, hububat, bakliyat, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, tütün ve baharat ile aromatik bitki ve yağ sektörlerinin Çin'e ihracatını artırma potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" olarak kabul edildikten sonra 2018'de Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 60 artışla 390 bine ulaştığını hatırlatan Sevimli, "Bu yıl 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 88.'si gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından ayrıca memnuniyet vericidir. Geçtiğimiz yıl toplam olarak 1 milyon 782 kişi tarafından ziyaret edilen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte Çin'den gelen turist sayısı oranının daha da artması beklenmektedir” diye konuştu.

İkili görüşmeler yapılıyor

Yapılan etkinliğin Türkiye Çin arasındaki ilişkilerin ticari boyutunun gelişmesine de katkı sağladığını kaydeden Sevimli, “Çin'den gelen dostlarımızla uzun vadeli ticari ilişkilere dönüşecek bağlantılar kuracağınız verimli görüşmeler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Eyüp Sevimli ve Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong birbirlerine anı hediyesi takdim etti. Çinli heyetin İzmirli firmalarla yaptıkları ikili görüşmeler devam ediyor.