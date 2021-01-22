İzmir'in ayakkabı markası geliyor

Ödemiş'te Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Ayakkabı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile ayakkabılı alımı konusunda protokol yapacaklarını, İzmir'in arka sıralarındaki çocuklar için bot alımını da bu protokolün ardından gerçekleştireceklerini söyledi. Soyer ayrıca İzmir'in marka ayakkabısı olmasının gerekliliğine de değindi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi esnafını ziyaret etti. Ödemiş Ayakkabı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile işbirliği yaparak ayakkabıda bir İzmir markası oluşturmak ve tüm dünyaya pazarlamak için beraber çalışacaklarının müjdesini veren Soyer, “Kooperatif başkanımız meclis üyemizle beraber belediyeye gelmiş, kooperatifin uzun süredir kan kaybettiğini anlatmıştı. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak nasıl destek olabileceğimizi konuştuk. Bizim her sene personelimiz için ihtiyaç duyduğumuz ürünlerden biri olan ayakkabıyı 'niye kooperatiften almayalım' diye konuştuk” dedi. Kooperatif başkanı tarafın protokol taslağının oluşturulduğunu kaydeden Başkan Soyer, bu taslak üzerinde çalışacaklarını, ardından konuyu belediye meclisine getireceklerini ifade etti. Soyer, şunları söyledi:

“İlk belediye meclisinde alımı gerçekleştirecek protokolü imzalayacağız ve çalışmaya başlayacağız. Kooperatife bir can suyu vermiş olacağız. İzmir'in arka sıralarındaki çocuklar için bot alımını da aynı protokol çerçevesinde yapacağız. Burada çok güçlü, köklü bir sektör var. Bu köklü sektör, bütün dünyaya, en iyi bilinen markalara ürün gönderiyor. Onlar 5-6 misliyle satışa çıkartıyor. Biz burada çırak çıkıyoruz. Buna da vicdanımız el vermiyor. Bir İzmir markasını buradan oluşturalım. 'İzmir markası ayakkabımız olsun, bütün dünyaya İzmir markası olarak pazarlayalım' dedik. Bunun için köklerimiz, yetişmiş personelimiz var. Bizim görevimiz Ödemiş Belediyesi ile beraber elimizden gelen tüm destek vermek."

Üç otobüs için anahtar teslim töreni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzası turu kapsamında Ödemiş Belediyesini ziyaret etti. Eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile belediyeye gelen Tunç Soyer'i, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş karşıladı. Başkan Soyer daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Belediyesinin talebi üzerine ESHOT Genel Müdürlüğü filosundan ilçeye hibe edilen üç otobüsün anahtar teslim törenine katıldı. Soyer, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ile araçların anahtarlarını Mehmet Eriş'e teslim etti.

Ödemiş'teki yatırımları inceledi

Soyer, Ödemiş'teki programı kapsamında İZSU'nun ilçedeki 14 kilometrelik içme suyu şebekesi ve iletim hattı yenileme, depo bakım onarım, kuyu sondaj çalışmaları ile kanalizasyon çalışmalarının yanı sıra İZBATON'un Seyrekli Mahallesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını da inceledi. Soyer, Ödemiş Hükümet Konağı önündeki alanda yapılması yeraltı otoparkına ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Ödemiş Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Turan, Ovakent Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Kadir Arıkan ile Bademli Fidanlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi'yi ziyaret eden Soyer, kooperatiflerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.