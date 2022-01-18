İzmir'in bazı köylerinde eğitime kar engeli

İzmir'in rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Kiraz'ın bazı kırsal kesimlerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelinde soğuk hava uyarısı vermesinin ardından bugün yurdun birçok kesiminde kar yağışı görüldü. İzmir'in de rakımı yüksek ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Bozdağ'ın zirveleri beyaza bürünürken Ödemiş ve Kiraz'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Kiraz Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle İğdeli, Akpınar, Cevizli, Doğancılar, Umurlu, Örencik-Zeybekler okullarımızda güvenlik nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha kurul kararıyla eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.