İzmir'in belleğine yolculuk sürüyor

“Kentin Belleğine Yolculuk” sloganıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), okuyucularını kent tarihi ve kültürüne yönelik yeni eserlerle buluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, son olarak "İmbatla Gelen Kadın Smyrna", "Dünya Kenti Birgi" ve "İzmir Kaynakçası” (Bilgi Kaynakları Toplu Kataloğu) kitaplarının baskısı tamamlandı. Kitaplar yeni yılda satışa sunulacak.

İmbatla Gelen Kadın Smyrna

"İmbatla Gelen Kadın Smyrna", İzmir'in kuruluşuna "tanıklık etmek" isteyen okurlar eşsiz bir kaynak niteliğinde. Prof. Dr. Suat Çağlayan, romanda gerçeküstü Amazon söylencelerini bilimsel bulgular içeren kaynaklarla harmanlayarak anlatıyor. Kitabın sade ve akıcı dili dikkat çekiyor.

Dünya Kenti Birgi

“Dünya Kenti Birgi” 2012'de Unesco'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınan küçük Birgi kentin tarihini ve zenginliklerini anlatıyor. Doç. Dr. Şakir Çakmak'ın çalışması, Birgi'nin sahip olduğu kültürel değerleri özlü bilgilerle tanıtmayı ve kentteki taşınmaz varlıkların özellikle 1990'lı yıllardan bu yana geçirdiği değişimi gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

İzmir Kaynakçası

Araştırmacı Ali Aksakal tarafından hazırlanan ve Türkiye'de, bir il hakkında yayınlanmış ilk toplu katalog olma özelliği taşıyan "İzmir Kaynakçası; Bilgi Kaynakları Toplu Kataloğu", kent araştırmacılarına ışık tutmayı amaçlıyor. Eserin oluşturulma aşamasında bin 461 yerli ve yabancı kütüphane kataloğu tarandı ve 111 bin 384 bilgi kaynağına ulaşıldı. Bu kaynaklardan ayıklanan doğrudan İzmir ve ilçeleri ile ilgili 7 bin 916'sı Türkçe, bin 326'sı ise yabancı dillerdeki toplam 9 bin 242 kaynak, eserdeki yerini aldı. Şehir merkezinin yanı sıra, ilçelere ilişkin de daha önce yazılmış kaynaklara kolaylıkla ulaşma olanağı sağlayan "İzmir Kaynakçası", benzerlerinin çoğundan bir yönüyle ayrılıyor. Eserde, kaynağın yer aldığı kütüphane adına ek olarak, kütüphanedeki kitaba, hangi erişim numarasından ulaşılabileceği de yer alıyor.