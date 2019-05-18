İzmir'in borcu 3 milyar 63 milyon TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde belediyenin toplam borcunun 3 milyar 63 milyon TL olduğu ifade edildi. Oturumda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü ve Taşınır Kesin Hesabının oylanırken, AK Parti ve MHP ret, CHP ve İYİ Partililer ise kabul oyu verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğünün 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı'nın oy çokluğuyla uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclis gündeminde görüşüldü. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verdiği rapor oy çoğunluğuyla kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu, 2018 mali yılı kesin hesabı ile ilgili bilgilendirmede bulunurken, belediyenin toplam borcunun 3 milyar 63 milyon TL olduğunu aktardı.

“Rakamsal olarak bakmak yanıltıcı olur”

Bütçeye sadece rakamsal anlamda bakmanın yanıltıcı olacağını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Meseleye sadece rakamsal açıdan yaklaştığımızda yanlış sonuçlar çıkarırız. Belediye bir tasarruf yaptı ama maalesef yatırımlar noktasında tasarruf yaptı. Halkımızın, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda tasarrufa gitti. Bazı birimlerde uygun görülen bütçelerin tamamı kullanılmamış. Karşı olmamakla birlikte, örnek olsun diye söylüyorum; bir opera binasına 66 milyon TL harcanırken, İzmir gibi trafik sorunun yaşandığı şehirde otopark için 20 milyon TL kaynak aktarılmış. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Toplam borç 3 milyar TL üzerinde, belediye şirketleri hesaba katıldığında 4 milyar TL'nin üzerine çıkacaktır. Borçsuz belediye söyleminin ne kadar yanlış olduğu ortadadır. 1 milyar 230 milyon net finansman gideri ortaya konulmuştur. Bu rakam bile meselenin ne boyutta olduğunu göstermektedir. Bu kadar harcamalar yapılmış sorunlar çözülmüş mü? Bu durumdaki belediye 712 milyon TL başka kurumlara kaynak aktarımı yapmış. Bütçe verimli bir şekilde kullanılmamıştır" diye konuştu.