İzmir'in 'Çöpçüler Kralı'

Kemal Sunal'ın 'Çöpçüler Kralı' filminden esinlenerek sosyal medya hesaplarını 'Çöpçüler Kralı' olarak değiştiren Karadirek'in sesi herkesin dikkatini çekerken, genç adamın videosu da oldukça beğenildi.

İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki Şahin Karadirek, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Atık Transfer Merkezinde araç muavini olarak görev yapıyor. Merkezde, işinden arta kalan zamanlarda etrafı da temizleyen Karadirek, elinde süpürge ve kürek ile etrafı temizlerken zaman zamanda şarkı söylüyor. Şarkı söylediği sırada bir arkadaşı ise Karadirek'in videosunu çekti ve sosyal medyada paylaştı.

Sesinin güzelliği İzmir'de yankılandı

Video paylaşılmasıyla da çok sayıda kişi tarafından beğenildi. Şahin Karadirek'in etrafı temizlerken söylediği şarkı videosu kısa sürede on binlerce izlenirken, Karadirek, Kemal Sunal'ın ‘Çöpçüler Kralı' filminden esinlenerek sosyal medya hesaplarını da 'Çöpçüler Kralı' olarak değiştirdi. Sesiyle dikkat çeken ve beğenilen Şahin Karadirek, 15 yıldır şarkı söylediğini ifade ederek, "Genelde arabesk ve fantezi müzik tarzlarında. Bizim işimiz İzmir'in çöpü ile ilgilenmek. Bir gün arkadaşım 'hatıra olsun' diye video çekmek istedi. Bende 'tamam' dedim. O sürede hem şarkı söylüyordum hem de çalışıyordum. Arkadaşım o anın videosunu çekmiş ve sosyal medyadan paylaşmış. Kısa sürede 200 binin üzerinde izlenme sayısına ulaşınca şaşırdım. Gelen tepkiler oldukça olumlu. Ben müziğe aşık bir insanım, küçüklüğümden beri şarkı söylüyorum" şeklinde konuştu.

Videonun ardından sosyal medya hesaplarını 'Çöpçüler Kralı' adıyla değiştirdiğini belirten Karadirek, yurt dışında da sahne alması için teklif aldığını söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Almanya'dan Hamburg ve Frankfurt'tan sahne almam için teklif geldi; ama gitme imkanım yok. Her şeyden önce pasaportum yok. İşimden memnunum ve görevimin başındayım. Emekliliğe kadar da görevimin başında kalmak istiyorum. Sanat piyasasında ne olacağını bilemeyiz tabii ama yerimden memnunum. Video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra İzmir'de bir belediye başkanımız makamına davet etti. Radyo programına çağrıldım."

Çalışma arkadaşları da Karadirek'i işinde başarılı olduğunu ve güzel yerlerde görmek istediklerini söyledi.