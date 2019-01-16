İzmir'in dağlarında kar kalınlığı yarım metreyi aştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinin dağlık kesimlerinde akşamüstü etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetre olarak ölçüldü. Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde gerek Karayolları gerekse de Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ödemiş'in yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı bazı mahallelerin bağlantı yollarını kapamaması için çalışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. Özellikle Bozdağlar üzerinde yer alan mahallelerde kar nedeniyle yollarda kalan vatandaşların yardımına Belediye ekipleri koşuyor. Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunun açık tutulabilmesi için Karayolları ekipleri aralıksız şekilde kar temizliği yapıyor. Jandarma, Salihli yolunu kullanacak araçlarda zincir kontrolü yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bin 488 rakımdaki Bozdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Bozdağ, Gölcük, Subatan, Çamyayla, Horzum ve Başova yaylalarında da kar kalınlığı yarım metreye yaklaşıyor.

Manisa sınırında kurtarma operasyonu

Kar yağışının yoğunlaşmasından dolayı belediyelere de arka arkaya yardım çağrıları geliyor. Subatan Yaylası'ndan kar nedeniyle Çağlayan Mahallesi'ne inemeyen vatandaşları yolu açıp kurtaran Ödemiş Belediyesi, kar mücadelesini Manisa sınırlarına kadar genişletti. Turgutlu'dan Ödemiş'e bağlı Horzum Mahallesi'nin Darıovası mevkiine gelmeye çalışan vatandaşlar, belediye ekiplerinin Manisa sınırlarına kadar taşan kar mücadelesi ile kurtarıldı. Ödemiş Belediyesi ekiplerini gece boyunca hazır bekletecek.

Kar yağışının yoğunluk kazandığı dakikalardan itibaren ekiplerini sahaya süren İzmir Büyükşehir Belediyesi de gece saatlerinde Tosunlar, Suçıktı, Horzum, Kemer, Yılanlı, Hacıhasan Mahallelerinin açık tutulması için mücadele veriyor. Etkili olan yoğun tipinin şiddetinin azalması durumunda çalışmaların daha da hızlanacağı ifade ediliyor.

Karayolları 21. Şube Şefliği ekipleri de Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçelerin İstanbul ve Ankara yollarıyla bağlantısını sağlayan Ödemiş-Bozdağ-Salihli karayolunu açık tutmak üzere yoğun şekilde mücadele veriyor. Hava sıcaklığının -10 derece civarında seyrettiği bölgede buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Gölcük'te karlı geceler sessiz geçiyor

Yaz aylarının serinlik adresi Gölcük Yaylası, beyaz örtü ile bambaşka bir görünüme kavuşurken yaylada kafeteryalar yoğun tipiye karşın mekanlarını açık tutarak konuklarını bekliyor. Bin 50 rakımlı yaylada esnafların ve duyarlı vatandaşların sayesinde karınlarını doyuran sokak hayvanları şiddetli soğuğa rağmen kar içerisinde tüm sevimliliklerini sergilemeye devam ediyor.

Bozdağ ve Gölcük sömestr tatiline karlı girebilir

Gölcük'te özellikle Cuma günü başlayacak sömestr tatili ile birlikte ziyaretçi akını yaşanacağını ifade eden esnaflar bu yoğunluğa şimdiden hazır olduklarını dile getiriyor. Küçük Menderes Havzası başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden vatandaşların günübirlik de olsa kar tatili yapmak üzere yine karla kaplı bölgeleri tercih etmeleri bekleniyor.

Gölcük Yaylası'ndaki esnaflardan Murat Yoğurtçu, iki yıldır ilk defa bu denli kar yağışına tanık olduklarını belirterek, “Her yer kar, iki senedir böyle kar yağışı olmamıştı. 30 santimetreden fazla kar kalınlığı var. Aşağıdan gelecek olan arkadaşlarımıza zincir takmalarını önemle duyuruyoruz. Uzun zamandır böyle yağış görmemiştik. Turistik bölgemizde anılar karla birlikte daha da hoş bir hal aldı. Gölümüz de buz tutmuş durumda. Herkesi bekliyoruz” dedi.