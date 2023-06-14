İzmir'in “dijital” haritası ortaya çıkacak

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) İzmir'i girişimcilik ve inovasyonun merkezi yapma hedefiyle kurduğu Dijital Dönüşüm Ofisi, kentin “dijitalleşme” konusundaki mevcut durumunu gözler önüne sermek için ilk adımı attı. Projede, 33 sorudan oluşan “Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi” ile İzmirli firmaların “dijital dönüşüm”e yaklaşımları tespit edilecek. Toplanan verilerle kentin “dijital dönüşüm yol haritası” çıkarılacak, eksiklikler belirlenecek.

Türkiye'de oda-borsa bünyesinde kurulan ilk Dijital Dönüşüm Ofisi, İzmir Ticaret Odası bünyesinde çalışmalarına başladı. Firmalara dijital teknolojiler ile ilgili her türlü desteği vermeyi planlayan proje ile İzmir'in dijital dönüşüm profilinin bir fotoğrafını çekilecek. İzmir'in dijital dönüşümde mevcut durumu, fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönlerine dayalı çıktılar elde edilecek, İzmir'in ticaret hayatının dijital dönüşümünü sağlamak üzere uygun içerik ve programlar geliştirilecek.

Özgener: “Yeni iş modelleri doğuyor”

Dijital dönüşümün son 10 yıl içerisinde farklı bir boyuta taşındığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yeni dijital teknolojiler ile hızla ilerleyen dijital dönüşüm, ekonomik şartları ve beklentileri de değiştiriyor. Mevcut iş modelleri dijitalleşerek dönüşüyor, yeni iş modelleri doğuyor. Bu süreçte işletmelerin adaptasyonlarını çok önemsiyoruz. Türkiye'de ilk defa bir oda/borsa bünyesinde kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital dönüşüm stratejilerini belirlerken yol haritası hazırlamakta zorlanan işletmelere profesyonel destek vermeyi hedefliyor. Projemizin, İzmir'in girişimcilik, inovasyon ve dijitalleşme ekseninde dönüşümüne ciddi katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Kızılgüneşler: “İlk olarak mevcut durum değerlendirilecek”

Dijital Dönüşüm Ofisi'nin İzmirli firmalara “dijital olgunluk seviyesi” anketi uygulayarak çalışmalarına başladığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Bu anket ile mevcut durumu görmüş olacağız. Sonrasında metaverse, blok zinciri, yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim, dijital platformlar, robotik, mobilite, sanal ve artırılmış gerçeklik, akıllı şehir gibi alanlarda firmaları geliştirmek istiyoruz. Birbirleriyle etkileşim içerisinde olarak öğrenmeye dayalı bir sistem oluşturmak önceliğimiz. Önümüzdeki günlerde yeni nesil ticari kanallar, teşvik ve destekler konularında eğitim ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Süreç nasıl işleyecek

“Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi”ne katılmak isteyen firmalar https://izto.org.tr/tr/tg/dijitaldonusum linki üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından firmalarla iletişime geçilecek ve firma ziyareti&saha araştırması için randevu oluşturulacak. Uygulama süresi olarak her firmaya 2 iş günü ayrılacak. Soru setlerine verilen cevaplar ve firma ziyareti sırasında elde edilen gözlemler kullanılarak firma hakkında rapor hazırlanacak ve seviyelendirme yapılacak. Değerlendirme süreci için 7 iş günü ayrılacak.