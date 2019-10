İzmir'in ‘duvarları olmayan' dijital kütüphanesi açıldı

‘Duvarları olmayan' dijital kütüphanede dört ayrı veri tabanı bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilk dijital kütüphanesi Şato Kütüphanesi hizmete girdi. Basılı kitapları elektronik kitaplara dönüştüren dijital kütüphanede İzmir Büyükşehir Belediyesinin yayınlarından Akdeniz Akademisi kaynakları ve Kent Kitaplığı yayınları da yer alıyor. Yabancı dijital veri tabanından özellikle üniversite öğrencileri dillerini ve kendi ilgi alanlarını geliştirebilmek için yararlanabilecek. Teknolojinin kültür ve sanat için kullanılması bilim ve kültür erişiminde okuyuculara fırsat eşitliği sağlayacak. Dijital kütüphanede dört arı veri tabanı bulunduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kütüphanemiz, yaşam boyu öğrenme felsefesinin en iyi uygulandığı dijital kütüphane olacak” dedi. Törene ilçe belediye başkanları, bürokratlar, Milli Kütüphane başkanı Ulvi Puğ ve çok sayıda öğrenci de katıldı.

“En geniş veri tabanı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Başka bir dünya mümkün, başka bir Türkiye mümkün. Bu ancak kendisini başkalaştıran ve başka bir hikaye yazmaya talip olan insanlarla mümkün. Bu kütüphanede dört ayrı veri tabanını tüm İzmirlilerin kullanımına açıyoruz. Türkçe veri tabanı, Çin veri tabanı, Akdeniz'in çeşitli kurumlarının veri tabanı, felsefe ile ilgili Türkiye'nin en geniş veri tabanı internet üzerinden erişilebilir hale geliyor. Dijitalleşme, yaşamımızın her anını kapsayan ciddi bir öneme sahi hale geldi. Sosyal, kültürel, ekonomik anlamda her sektör bu değişimden nasibini alıyor. Yaşamımıza dokunan her nesne dijitalleşiyor. Erişimi temelli kütüphane uygulamaları yaygınlık kazanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu değişimi gördüğü için okuyucuların kitaplara daha hızlı ve daha kolay erişmesi amacıyla dijital kütüphaneyi hizmete sunuyor. Kütüphanemiz, yaşam boyu öğrenme felsefesinin en iyi uygulandığı dijital kütüphane olacak” diye konuştu.

“İnternet nerede varsa Şato Kütüphanesi orada olacak”

Proje Yönetmeni Kütüphane, Müze Arşiv Danışmanı Serdar Katipoğlu da dijital kütüphane ilgili şu bilgileri verdi: “Dijitalleşmeyle beraber kültürel teknolojileri egemen olmaya başladı. Dijital kütüphane internet olan her yere gidecek. İnternet nerede varsa Şato Kütüphanesi orada olacak. Bu kütüphanede çeşitli veri tabanlarını kullanıyor. Biri Türkçe dijital kütüphane. Bu veri tabanı telifli. Yani her türlü eserin telifi ödeniyor. Dijital kütüphanemiz Türkiye'nin ilk telifli kütüphanemiz diyebiliriz. İkinci veri tabanımızda ağırlıklı İngilizce olmak üzere 30 dergi var. Her alanda dergiler bulunuyor. Dijital kütüphaneyi kullananlar bu dergilere ulaşabilecek. Biliyorsunuz İpek Yolu İzmir'de bitmekte. Çin veri tabanı ile Çin'le ilgili araştırma yapılabilecek. Akdeniz ülkelerinin bilgilerini içeren veri tabanı ve ayrıca felsefeyle ilgili veri tabanı da var. Erişim temelli duvarları olmayan bir kütüphane olacak. Elektronik kütüphaneye herkes erişebilecek.”